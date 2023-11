Nezdary Caroliny? Ne všichni jedeme na sto procent, vadí Staalovi

Není to zatím ta Carolina, na kterou jsou fandové NHL zvyklí. Pevná obrana, šikovnost v útoku a hlavně výhry. Kapitán Hurricanes Jordan Staal po středeční prohře 1:3 s Philadelphií požaduje od sebe a svých spoluhráčů mnohem víc.

"Nevypadá to, že bychom se jako tým úplně vžili do toho, jak chceme hrát a jak se chceme prezentovat, a podle toho to tak vypadá," řekl Staal. "Budeme klub s průměrnou bilancí, který některé zápasy vyhraje a některé prohraje a který je takový nijaký. Začíná to být trochu frustrující. Budeme potřebovat každého. Já musím být lepší, naše lajna musí být lepší, všichni musí být lepší. Musí to začít co nejdříve."

Canes vstoupili do sezóny 2023/24 jako jeden z největších favoritů na zisk Stanley Cupu po rušném letním období, během něhož získali mimo jiné Dmitrije Orlova a Michaela Buntinga. Tým však ze šestnácti zápasů hned devět prohrál.

Staal říká, že chybí snaha hrát jako tým s vysokým napadáním a celoplošným hokejem.

"Není to tak, že bychom se nesnažili," dodal Staal. "Snaha o to, jak chceme hrát, je to, co nás brzdí. Výhodou, kterou v NHL máte, je, že tak nějak víte, kam puk půjde, protože máte taktiku a hrajete to dlouho, ale právě teď se zdá, že si nejsme úplně jistí, co se bude dít. Začíná to jako nedbalosti, kterou vidíte v prostředním pásmu, když puk poskakuje a kluci se tam jen tak motají.“

"Je to méně přímočará hra, než jakou Hurricanes znají a milují, a jsem si jistý, že fanoušci se na ni rádi dívají,“ připomněl největší rozdíl. „Dnes to ale nevypadalo, že by náš styl zrovna milovali, a já se jim nedivím."

Hlavní trenér Rod Brind'Amour se svým kapitánem souhlasil. I jemu je jasné, že hra i výsledky mají od ideálu daleko.

„Ví, o čem mluví, je tu roky,“ přikývnul Brind'Amour. „Není to dost dobré, nejsme dostatečně důslední. V lize je těžké vyhrávat, my si to o to víc ztěžujeme.“

Výsledky jsou jako den a noc. Jeden den jsou Hurricanes prohrát na Floridě 2:5, načež 4:0 vynulují Tampu Bay. Na hezkou výhru ale odpoví domácí prohrou s Philadelphií. Jak to půjde dál?

