Než přišel Marchand. Claude Lemieux - darebák s receptem na úspěch

Provokatéři, lumpové, všehoschopní zákeřňáci. Třebaže se Brad Marchand po třicítce zklidnil, v současné NHL patří k typickým představitelům této nepopulární role. Před ním ji zastávalo mnoho jiných. Jednu z hodně nenáviděných, ale současně nejúspěšnějších „krys“ minulosti si připomene v následujícím článku.

Říkali mu Pepe.

Claude Lemieux byl draftován Montrealem v roce 1983 ve druhém kole. První dvě sezóny ještě hlavně mezi juniory, v NHL jen devět zápasů. Třetí rok od draftu docela úspěšný na farmě, povolávák nahoru a deset utkání v základní části (1+2). Před play off měl zapsáno všehovšudy 19 duelů s naprosto nicotnou bilancí 2+4. A stalo se něco neuvěřitelného.

Nezkušený mladík zůstal v mužstvu pro boje o Stanley Cup a zazářil. S 16 body byl vedle Carbonneaua, Näslunda či Robinsona druhým nejproduktivnějším hráčem šampiónů, s 10 góly nejlepším střelcem. Byl to předposlední triumf Canadiens. Calgary odklidilo v sedmi zápasech silný Edmonton a trůn se uvolnil. Usedl na něj Montreal, který ve finále sfoukl Plameny v pěti zápasech.

Kdyby nedostal Conn Smythe Trophy jiný nováček Patrick Roy, možná by čekala na Lemieuxe. Nejslavnější okamžik prožil asi v nastavení sedmého duelu ve druhém kole s Hartfordem. Vyrovnaná série dospěla za stavu 1:1 do prodloužení. Mladý útočník vybojoval za bránou puk, objel ji a odvážným bekhendem sérii ukončil. Stal se prvním a dosud jediným nováčkem v historii tradičního klubu, který rozhodl prodloužení sedmého duelu série play off.

Zkušenější Carbonneau jej před tím zápasem nabádal ke klidu. „Hraj s hlavou nahoře. Nestarej se o soupeře, starej se jen o vlastní hru. Hity přijímej bez oplácení!“ popsal jejich rozhovor Red Fisher na stránkách Montreal Gazette.

Možná právě tohle potřeboval slyšet. Lemieux byl totiž horká hlava. Před vítězným gólem ho masíroval za bránou Paul MacDermid, zelenáč tentokrát emoce ovládl. „Když jsem dostal krosček, koukal jsem, komu bych ho oplatil. Naštěstí jsem to neudělal,“ řekl později.

V play off lepší než v základní části

Byl to start velmi nevšední kariéry. Později Lemieux své emoce tak dobře neovládal. Rval se, nadával, provokoval. Mnohdy hodně ubohým způsobem. Ještě coby hráč Montrealu jednou kousl do prstu Jima Peplinskiho z Calgary. Křídelník Flames reagoval slovy: „Netušil jsem, že je v NHL povolený kanibalismus.“

Na druhou stranu v zápasech, kde o něco šlo, býval velmi platný. Jeho zápisy z play off jsou unikátní. V roce 1995 vyhrál Stanley Cup podruhé. S New Jersey Devils. Opět byl nejlepším střelcem Devils v play off, tentokrát už ho ocenili také Conn Smythe Trophy. V základní části odehrál toho roku jen 45 utkání, v nichž dal 6 gólů. V 20 duelech vyřazovací části se trefil 13krát!

O rok později se radoval z prstenu pro vítěze potřetí, tentokrát jako hráč Colorada. Tři poháry, tři různé týmy. Třeba je to jen náhoda, třeba ne. Každopádně se stal teprve desátým hráčem v historii NHL, který vyhrál ve dvou letech s dvěma různými kluby.

V roce 1999 ho vyměnili zpátky do New Jersey a hádejte. Na konci sezóny Ďáblové opět slavili! Jistě, mančaft tehdy táhla lajna Sýkora – Arnott – Eliáš, v obraně řádili tvrďák Scott Stevens a krasobruslař Scott Niedermayer, Lemieux byl ale s 10 body v pětatřiceti letech pořád pátým nejproduktivnějším hráčem mužstva a svými zkušenostmi v bojích o všechno pomohl.

Kuriozitou budiž, že hned třikrát dokázal dát v play off víc gólů než v základní části. Poprvé v sezóně 1985-86 (1 gól v základní části, 10 v play off), pak v již zmiňovaném ročníku 1994-95 (6 / 13) a 1996-97 v Coloradu (11 / 13). Jeho statistiky v bojích o pohár jsou až zarážející.

Pokud v roce 1986 rozhodl sérii s Hartfordem, o dvanáct let později vstřelil za Avalanche už devatenáctý vítězný gól v play off. Víc jich dali v pohárové části jen Brett Hull a Wayne Gretzky (oba 24). Mimochodem, 234 odehraných zápasů z této fázi sezóny je čtvrtý historický zápis, víc utkání zvládli jen Chris Chelios (266), Nicklas Lidström (263) a Mark Messier (236). 80 nastřílených gólů je devátý nejlepší výkon. Dokonce i Jaromír Jágr má o dva méně (78).

Krvavá rivalita

Druhou tváří kontroverzního Jekylla a Hydea byla špinavá až zákeřná hra. Ve své době byl v NHL považován za nejneoblíbenějšího hokejistu. Což platí i v historickém kontextu. Kanadská TSN jej v žebříčku „Nejvíc nenáviděných hráčů NHL všech dob“ dala na druhé místo za Seana Averyho.

V play off 1996 upevnil pověst špinavce faulem na Krise Drapera z Detroitu, jehož surově narazil zezadu na hranu mantinelu. Draper utrpěl otřes mozku, zlomenou čelist, nos a lícní kost. Podstoupil složitou rekonstrukci obličeje, který měl zadrátovaný několik týdnů. Incident je považován za rozbušku ke krvavé rivalitě mezi Detroitem a Coloradem. Známá je věta Dina Ciccarelliho, hráče Red Wings: „Nedokážu uvěřit, že jsem tomu chlapovi po skončení podal ruku.“

Zhruba o rok později se do sebe oba týmy pustily tak ostře, že večer vstoupil do historie pod označením „The Brawl“ (rvačka) a má dokonce svou stránku na wikipedii. Nejprve se do sebe zaklesly hvězdy Peter Forsberg a Igor Larionov, pak si Lemieuxe našel bitkař McCarty. Svůj temperament v hromadné bitce prokázali rovněž brankáři Patrick Roy a Mike Vernon.

Účty se srovnávaly mockrát. Klasikou budiž vzájemný duel McCartyho a Lemieuxe z listopadu 1997. Tohle není žádný taneček pro diváky, kterým rváči splní povinnost a po utkání se přátelsky plácnou po zádech. Tohle je bolestivá, nenávistná řež.

Claude Lemieux byl mužem překvapení a hokejový svět šokoval ještě jednou. Kariéru původně poklidně dohrál ve Phoenixu, po odchodu z NHL si střihnul pár zápasů ve švýcarské lize. Bylo mu 38 let. O pět let později ohlásil pokus o comeback. Tvrdě trénoval, aby se ve 43 letech vrátil do NHL v dresu San Jose. Bilance 0+1 v 18 zápasech neoslnila, ale sen si splnil.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+