Newyorský tvrďák je zpět! Natěšený, ale poučený

Stopka Matta Rempeho na čtyři zápasy mu poskytla dostatek času na to, aby mladý útočník zahojil šrámy a modřiny kolem očí. Teď zase vypadá jako jednadvacetiletý mladík, který se však naučil velkou lekci.

"Byla to pro mě velká zkušenost," řekl Rempe o svém vyloučení za svůj hit loktem na Jonase Siegenthalera z NJ Devils. "Udělal jsem chybu a prostě se z ní poučím a budu růst. V jednadvaceti letech se stále musím učit spoustu věcí. Při sledování zápasů se toho člověk hodně naučí. Můžu se jít podívat na spoustu starších kluků a zjistit, co dělají.“

"Díky pauze sem toho stihnul dost natrénovat, musím pracovat na svých dovednostech, musím pracovat na spoustě věcí. Samozřejmě, že nikdy nechcete být suspendován, ale učíte se věci, zlepšujete se a rostete,“ hledal ještě pozitiva.

Rempe navíc projevil lítost nad svým jednáním, které Siegenthalerovi způsobilo otřes mozku a vyřadilo ho na další čtyři zápasy. To přimělo George Parrose, šéfa ligové disciplinárky, aby mu nedal ještě vyšší trest.

Dalším krokem pro Rempeho je pokračovat v učení se, jak se držet na uzdě. Hrát tvrdě, ale zároveň čistě.

"Musím více ovládat mé tělo, to je jasné," řekl. "Když mě bude chtít někdo trefit, prostě si musím dávat pozor. Byla to nehoda. Myslel jsem, že narazím do mantinelu. Nikdy nechci vidět, jak se někdo zraní nebo něco takového. Pořád však budu hrát super tvrdě, hrát stejně. Budu se jen snažit, aby moje hity byly čisté."

V šatně Devils se po tomto utkání, které se odehrálo 12. března, strhla vřava, v jejímž čele stál útočník Kurtis MacDermid. Pochopitelně vzhledem k tomu, že Siegenthaler byl druhým hráčem Devils, kterého Rempe vyřadil ze hry, poté, co při předchozím střetnutí 22. února sejmul Nathana Bastiana.

MacDermid tehdy otevřeně vyzval Rempeho za jeho činy k bitce. Když Rempe odmítl, MacDermid po něm šel znovu po zásahu Siegenthalera, ale rozhodčí je od sebe oddělili.

"Měl jsem dané pokyny," řekl Rempe o odmítnutí MacDermida.

