Newhook opět hrdinou, Canadiens míří do konferenčního finále!

19. května 6:45Radim Sochor
Soupeřem Caroliny ve finále Východní konference bude tým z Kanady. Montreal v noci zvládl sedmý duel a v prodloužení zvítězil.
Montreal podruhé v řadě zvládl rozhodující sedmý zápas a po Tampě vyřadil i Buffalo, které odehrálo parádní sérii. Canadiens v noci promarnili dvoubrankový náskok a dvakrát trefili ve třetí třetině tyč, mrzet je to ovšem nemusí. Alex Newhook se stal znovu hrdinou a jako druhý hráč v historii NHL rozhodl v jednom ročníku dva rozhodující sedmé zápasy. Jakub Dobeš předvedl 37 úspěšných zákroků a stal se druhou hvězdou zápasu.
Buffalo Sabres – Montreal Canadiens
2:3pp (0:2, 1:0, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky
34. Greenway (Samuelsson, Malenstyn), 47. Dahlin (Power, McLeod) – 5. Danault (Guhle, Texier), 15. Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson), 72. Newhook (A. Carrier)
Statistika
Střely na bránu: 39 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 71:22
Jakub Dobeš (MTL) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 71:22
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:07
Tři hvězdy utkání
1. Alex Newhook (MTL) 1+0
2. Jakub Dobeš (MTL) 37 zákroků
3. Rasmus Dahlin (BUF) 1+0