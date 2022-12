New York patří Rangers! San Jose překvapilo Minnesotu

Jedním z největších taháků dnešního programu bylo derby hrané v New Yorku. Rangers v tomto souboji dokázali překonat všechny překážky a nakonec vyhráli 5:3. Nejpřekvapivější výsledek noci se zrodil v San Jose, které dokázalo porazit Minnesotu.

TORONTO MAPLE LEAFS - PHILADELPHIA FLYERS

4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Maple Leafs se natrápili s Flyers

Philadelphia svého soupeře pořádně trápila, na bodový zisk ale nedosáhla. Toronto se ve druhé polovině duelu dokázalo zvednout a dokráčelo k těsnému vítězství 4:3.

Branky a nahrávky

37. Järnkrok (Marner, Engvall), 40. Marner (Tavares, Nylander), 41. Bunting (Matthews, Nylander), 52. Nylander (Giordano, Holl) – 5. DeAngelo (Hayes, J. van Riemsdyk), 53. Frost (DeAngelo, Konecny), 54. Farabee (Konecny, Frost).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 19 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 58:39

Carter Hart (PHI) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 57:50



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:35



Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) - 1+2

2. Mitchell Marner (TOR) - 1+1

3. Michael Bunting (TOR) - 1+0

PITTSBURGH PENGUINS - CAROLINA HURRICANES

3:4pp. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Hurricanes slaví výhru po prodloužení

Pořádná bitva v Pittsburghu vítěze v základní hrací době nepoznala. Rozhodnout se muselo až v prodloužení, ve kterém se velmi rychle prosadil obránce Jaccob Slavin. Hurricanes pokračují ve skvělé formě.

Branky a nahrávky

18. Crosby (Letang, Guentzel), 40. McGinn (Blueger, Dumoulin), 53. Rust (M. Pettersson) – 18. Nečas (de Haan, Coghlan), 18. Chatfield (Kotkaniemi), 56. J. Staal (Coghlan, Fast), 61. Slavin (Jarvis, Burns).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:23

Antti Raanta (CAR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:23



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:12

Martin Nečas (CAR) – 1+0, +1 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:54



Tři hvězdy utkání

1. Jaccob Slavin (CAR) - 1+0

2. Jordan Staal (CAR) - 1+0

3. Bryan Rust (PIT) - 1+0

NEW YORK RANGERS - NEW YORK ISLANDERS

5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Derby pro Rangers

Rangers v prestižním zápase hned třikrát prohrávali, pokaždé ale srovnali a nakonec v samotném závěru rozhodli o svém vítězství. Klíčovou branku duelu vstřelil v 58. minutě Kaapo Kakko.

Branky a nahrávky

18. Panarin (Zibanejad, Fox), 26. Gauthier (Goodrow), 43. Goodrow (Gauthier, Harpur), 58. Kakko (K. Miller, Lafreniere), 59. Trocheck (Goodrow, R. Lindgren) – 13. Lee (Romanov, Dobson), 23. Barzal (Bailey), 29. Romanov (Barzal).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 18 | Přesilová hra: 1/6 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:28

Ilja Sorokin (NYI) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 58:43



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:47



Tři hvězdy utkání

1. Julien Gauthier (NYR) – 1+1

2. Kaapo Kakko (NYR) – 1+0

3. Barclay Goodrow (NYR) – 1+2

OTTAWA SENATORS - WASHINGTON CAPITALS

2:3pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Capitals uspěli v Ottawě

Osmá výhra v devíti zápasech pro Capitals. Washington byl na ledě Senators lepším týmem, připsal si i více střel na branku a nakonec vyhrála 3:2 po prodloužení. Hvězdou zápasu byl vyhlášen Alexandr Ovečkin, jenž si připsal dvě asistence.

Branky a nahrávky

5. DeBrincat (Holden, Pinto), 44. Batherson (B. Tkachuk, Stützle) – 8. Kuzněcov (Ovečkin, Carlson), 26. Milano (Ovečkin, Orlov), 63. Johansson (E. Gustafsson, Kuzněcov).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 40 | Přesilová hra: 1/6 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (OTT) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 62:04

Darcy Kuemper (WSH) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 61:48



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Alexandr Ovečkin (WSH) - 0+2

2. Cam Talbot (OTT) - 37 zákroků

3. Marcus Johansson (WSH) - 1+0

BOSTON BRUINS - WINNIPEG JETS

3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Boston otočil duel s Jets

Winnipeg skvěle vstoupil do zápasu a v osmé minutě vedl o dva góly. Boston se však dokázal po polovině zápasu do duelu vrátit, do konce druhé části srovnal a v 52. minutě rozhodl Nick Foligno.

Branky a nahrávky

33. Pastrňák (N. Foligno, Grzelcyk), 35. DeBrusk (Pastrňák, H. Lindholm), 52. N. Foligno (Coyle, Frederic) – 2. Scheifele (Perfetti), 8. Harkins (Morrissey, Lowry).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:39

Connor Hellebuyck (WPG) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 57:45



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+1, -1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na led 18:34

David Krejčí (BOS) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na led 17:21

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na led 10:47

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na led 11:35



Tři hvězdy utkání

1. Nick Foligno (BOS) – 1+1

2. David Pastrňák (BOS) – 1+1

3. Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků

VANCOUVER CANUCKS - SEATTLE KRAKEN

6:5sn. (1:1, 1:3, 3:1 - 0:0)

Přestřelka pro Vancouver

Hokejisté Vancouveru slaví hodně cenné vítězství. Canucks v divizním souboji se Seattlem prohrávali ve třetí třetině o dva góly, nakonec ale vyrovnal a následně zvládli i samostatné nájezdy. Hlavní hvězdou zápasu byl jednoznačně Elias Pettersson, který si připsal pět kanadských bodů a navíc proměnil rozhodující nájezd.

Branky a nahrávky

18. Pederson (E. Pettersson, Kuzmenko), 29. E. Pettersson (L. Schenn, Kuzmenko), 46. Kuzmenko (Pederson, E. Pettersson), 49. Boeser (E. Pettersson, Q. Hughes), 59. E. Pettersson, rozh. náj. E. Pettersson – 8. McCann (Beniers, Soucy), 24. Bjorkstrand (Schwartz), 24. Sprong (A. Larsson, Geekie), 34. Wennberg (Bjorkstrand, Borgen), 47. Sprong (B. Tanev).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 7 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 63:42

Martin Jones (SEA) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) – 2+3

2. Daniel Sprong (SEA) – 2+0

3. Lane Pederson (VAN) – 1+1

LOS ANGELES KINGS - CALGARY FLAMES

4:3pp. (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)

Kings vyzráli na Flames

Velmi vyrovnané utkání se odehrálo v Los Angeles. Kings ve třetí části ztratili dvoubrankové vedení, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Calgary bude zřejmě spokojeno i s jedním bodem.

Branky a nahrávky

18. Vilardi (Se. Walker, Lizotte), 42. Danault (Iafallo), 42. Lizotte (Vilardi), 64. Kempe (Arvidsson) – 4. Huberdeau (Lucic), 47. Toffoli (R. Andersson, Ružička), 54. Dubé (Hanifin, E. Lindholm).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Pheonix Copley (LAK) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 63:23

Daniel Vladař (CGY) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 63:23



Česká a slovenská stopa

Adam Ružička (CGY) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 08:35

Daniel Vladař (CGY) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 63:23



Tři hvězdy utkání

1. Blake Lizotte (LAK) – 1+1

2. Gabriel Vilardi (LAK) – 1+1

3. Adrian Kempe (LAK) – 1+0

SAN JOSE SHARKS - MINNESOTA WILD

5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

San Jose překvapilo Minnesotu

Překvapivý výsledek se zrodil v San Jose, kde místní Sharks dokázali porazit Minnesotu. Skvělý zápas odehrál švédský bek Erik Karlsson, který si připsal čtyři kanadské body.

Branky a nahrávky

1. E. Karlsson (Jayc. Megna, Barabanov), 12. Gregor (E. Karlsson, Benning), 33. Meier (E. Karlsson, Bonino), 38. Lindblom (E. Karlsson, Meier), 60. Labanc – 3. J. Eriksson Ek (Merrill), 40. Zuccarello (Kaprizov, Boldy).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 26 | Přesilová hra: 2/6 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 28



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:18

James Reimer (SJS) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Erik Karlsson (SJS) – 1+3

2. Timo Meier (SJS) – 1+1

3. Nick Bonino (SJS) – 0+1

