New Jersey stále řeší smlouvu s Hughesem. Z cest možná bude muset Palát

Ještě na začátku července to vypadalo jednoduše – Luke Hughes zůstane v New Jersey, podepíše dlouhodobý kontrakt jako jeho bratr Jack, klub si pojistí jeden ze svých základních kamenů na léta dopředu. Ale srpen je tady, smlouva pořád není a Devils začínají řešit, co obětovat, aby se tahle vize mohla naplnit.

Generální manažer Tom Fitzgerald se v létě nijak netajil tím, že prodloužení smlouvy s Lukem je pro něj priorita číslo jedna. „Mluvil jsem s jeho agentem. Řekli jsme si, že si užijeme trochu volna a pak se do toho pustíme. Je nadšený. Chce být Devil dlouhodobě, stejně jako jeho brácha,“ říkal optimisticky už 2. července. Jenže od té doby se začaly kupit komplikace.

New Jersey má totiž pod platovým stropem jen něco kolem sedmi milionů dolarů. A v době, kdy NHL míří do éry prudkého navyšování stropu, to není prostor, který by klubům umožnil podepisovat rozdílové hráče bez obětí. Zejména ne, pokud se jedná o obránce, který byl finalista na Calder Trophy a má našlápnuto stát se jedním z nejkomplexnějších beků nové generace.

V ideálním světě by Hughes dostal smlouvu podobnou té, kterou nedávno podepsal Brock Faber v Minnesotě, tedy zhruba osm let za 8,5 milionu ročně. To by ale znamenalo, že by Luke přeskákal i Jacka, jehož kontrakt má roční hodnotu 8 milionů. Otázka je, jestli si to Devils mohou vůbec dovolit. A pokud ano, za jakou cenu?

V zákulisí už se mluví o možných odchodech drahých veteránů. Ondřej Palát nebo Dougie Hamilton, to jsou jména, která padají nejčastěji. Ne že by Devils chtěli někoho z nich nutně odepsat kvůli výkonům, ale někde se ty miliony zkrátka najít musí. Palát má před sebou ještě dva roky za 6 milionů ročně, Hamilton tři sezony za devět.

Fanoušci už začínají být nervózní. Luke Hughes sice nevyvolává žádný konflikt, v médiích zůstává loajální, ale čekání se natahuje. A právě tahle tichá trpělivost je možná ještě nebezpečnější než otevřený spor, protože ukazuje, že obě strany zatím nenašly cestu ke kompromisu.

Hughes má za sebou 155 zápasů v NHL, během kterých nasbíral 93 bodů. Na svůj věk hraje ve všech situacích, dokáže vést útoky i bránit proti top hráčům soupeře. A co je důležité – chce v New Jersey zůstat. Teď je na vedení, aby mu k tomu dalo důvod.

