Nevýrazný Seattle. Čekali jsme víc, přiznává Francis

Asi málokdo čekal, že bude nový tým ze Seattlu válcovat ligu. Faktem však je, že většina fanoušků tipovala, že výkony i výsledky Kraken budou o něco lepší. Za fráze se neschovává ani vedení týmu v čele s generálním manažerem Ronem Francisem. Ten se v posledních dnech vyjádřil, že sám od svého týmu čekal o něco víc.

Hlavní mezery jsou poměrně jednoznačné. I přes velký důraz, který byl před sezonou na stavbu obrany a brankářů kladen, je to právě hra v obrané třetině, která dělá Krakenům největší problémy.

Výsledkem je šest proher z posledních sedmi utkání a poslední místo ve své divizi. Ofenziva se sice poměrně solidně rozjela, nicméně obrana nefunguje tak, jak má. Seattle totiž ve všech svých posledních čtyřech utkáních inkasoval alespoň čtyřikrát. S takovou se pak těžko vyhrává.

„Není to tak, že bychom nebyli ve hře,“ pokrčil rameny Francis. „V těch zápasech jsme, mnohdy jsou těsné. Stačilo ale pár špatných rozhodnutí a místo boje o výhru jsme prohráli. Doufám, že se nám to brzy podaří otočit a začneme vyhrávat.“

Je to rozhodně něco, co se nečekalo. Francis totiž před sezonou do Seattlu přivedl více než solidní brankářskou dvojici. Coloradu přeplatil Grubauera a z Floridy si přivedl Chrise Driedgera. Druhý jmenovaný má letos smůlu, jelikož je zraněný.

Německý gólman ale zůstává za očekáváním. Dvanáct odchytaných zápasů, čtyři výhry, průměr obdržených gólů na zápas 3,18 a procentuální úspěšnost zákroků 88. Jednoduše nedostatečné.

„Do těchto statistik promluvilo hodně faktorů,“ řekl Francis. „Začali jsme pěti zápasy v osmi dnech, navíc venku. Pak se Chris zranil a Grubauer musel chytat víc, než jsme chtěli. Určitě se to do toho promítlo, ale to ho neomlouvá. Když se zeptáte jeho samotného, řekne vám, že musí být lepší. Musíme být však lepší i jako tým.“

Kromě defenzivních statistik, které jsou opravdu hrozivé, je však Seattle průměrný. Například v kategorii rozdílu gólů mu patří šestnácté místo. To by napovídalo, že má i průměrné výsledky, nicméně pouze devět bodů z třiceti možných stačí pouze na dno tabulky divize.

„Někdy působíme nejistě, ale musíme se přes to přenést,“ dodal Francis. „Jako tým musíme pokračovat v růstu.“

