Nevídané! Fanoušci Montrealu chtěli mít společnou sledovačku, NHL jim to zakázala

26. května 14:00

David Zlomek

Hokejoví příznivci v kanadském městě Gatineau prožívají obrovské zklamání. Plánované společné sledování semifinále Stanley Cupu mezi Montrealem Canadiens a Carolinou Hurricanes v místní aréně Slush Puppie Centre bylo na poslední chvíli zrušeno. Vedení NHL totiž akci zatrhlo, protože hala se nachází příliš blízko domovského stadionu Ottawy Senators, divizního rivala Montrealu. Rozhodnutí ligy vyvolalo v regionu obrovskou vlnu nevole a petici podepsalo během pár dní už bezmála 6 500 naštvaných fanoušků.

Organizátoři v čele s Wassimem Aboutanosem přitom žili v domnění, že mají pro uspořádání sobotní akce zelenou, jelikož jim souhlas udělila televizní stanice TVA Sports, která drží vysílací práva. Jenže pouhých patnáct minut po spuštění prodeje vstupenek zasáhlo ředitelství NHL s tím, že město spadá do exkluzivního marketingového území Ottawy.

Podle pravidel ligy má každý klub v okruhu zhruba 80 kilometrů od své arény výhradní práva. Zimní stadion v Gatineau přitom leží pouhých 35 kilometrů od haly Senators, což se stalo akci osudným. Ottawa navíc jakoukoliv pomoc odmítla s vzkazem, že nebude podporovat párty Canadiens na vlastním dvorku.

Zrušení hromadného fandění mrzí fanoušky o to víc, že veškerý výtěžek měl putovat na konto místní charity, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Podle propočtů mohlo vstupné v případě plné haly vynést až 20 tisíc dolarů.

Ředitel organizace Jean-François Parent neskrýval frustraci a do ottawského rivala si rýpl: „Vůbec nechápeme, jak by mohlo sledování zápasu jakkoliv poškodit tým z Ontaria, obzvlášť když Senators ani nepostoupili do konferenčního finále.“ Narážel tak na fakt, že Ottawa vypadla hned v prvním kole po rychlém výprasku 0:4 na zápasy od Caroliny. Organizátoři nyní zvažují, že nasbírané podpisy odešlou jako oficiální stížnost přímo na vedení NHL.

