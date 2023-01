Nevídaná jistota. Brankoviště Bruins je nepřekonatelné

Skvělá česká lajna, výtečný Krejčí, neskutečný Pastrňák nebo výborně hrající Charlie McAvoy. O Bostonu se v této sezoně mluví jen v superlativech. Trochu však zapadá fakt, že brankoviště Bruins připomíná nepřekonatelnou hráz.

Naposledy to bylo skvěle vidět v New Yorku. Bruins nepotřebovali žádný extra výkon. Dali tři branky, zkušeně uhráli zbytek. A co neuhráli, pochytal Swayman. Ostatně, poslední věta se dá aplikovat na více zápasů.

Americký gólman totiž chytá v neskutečné formě. V posledních čtyřech zápasech dostal čtyři branky, do očí bije i jeho čisté konto proti Philadelphii.

„Je fantastický,“ sklonil se před svým svěřencem trenér Bostonu Jim Montgomery. „Líbí se mi na něm jedna věc. Hru skvěle čte, proto je tam, kde má být. Pak jeho zákroky vypadají velmi lehce.“

„Chci klukům co nejvíce pomáhat,“ řekl k tomu skromně Swayman. „Kluci na soupeře vyvíjejí velký tlak, na mně pak je, abych nás podržel.“

Další kapitolou je pak Linus Ullmark. Švédský gólman v této sezoně naplno ukazuje, proč do něj Bruins vložili důvěru a miliony dolarů. Ullmark chytá skvěle a je jednoznačným kandidátem na zisk Vezinovy trofeje. Odměnou je mu nejen ligové uznání, ale i účast na Víkendu hvězd, kam míří poprvé v kariéře.

V lize vládne všem třem nejdůležitějším statistikám. Má nejvíce výher (24), nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků (93,7) i nejmenší průměrný počet inkasovaných branek (1,88). Nedávno také zaznamenal svou stou výhru v NHL.

„Je to ohromující. Nebudu lhát, tato sezona je rozhodně jiná,“ řekl Ullmark poté, co si proti Islanders připsal ono sté vítězství v kariéře. „Stálo mě hodně psychických sil, abych v té dřině pokračoval a nebyl se sebou tak trochu spokojený."

Navíc v brankovišti baví. Nejsou to jen rutinní zákroky, některé z nich obletěly internet. Například sekvence v nedávném zápase proti Torontu opravdu zvedala ze sedaček. Úžasnými zákroky znemožnil Maple Leafs skórovat, což vedlo k úspěchu na druhé straně.

