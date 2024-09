Nevěděl jsem, co se ode mě čeká, vysvětluje Dubois nezdar v Los Angeles. Přirovnává se k Jordanovi

Pierre-Luc Dubois už na začátku věděl, že v Los Angeles to nemusí vyjít. „Přeberte si to, jak chcete, ale já jsem vždycky potřeboval mít jasné pokyny, abych svou práci dělal na 100 %,“ popisoval v rozhovoru pro La Presse. A podle něj se tohle v organizaci Kings nepodařilo.

„Když se objeví šedé zóny, mám v tom zmatek. Kladu si příliš mnoho otázek. Pracuji na tom už od mládí. A tady jsem od prvních rozhovorů s týmem pořádně nevěděl, co se ode mě očekává. Nevěděl jsem, na čem jsem. Nemůžete hrát dobře, když si kladete příliš mnoho otázek,“ krčil rameny.

Dubois však zároveň Kings nic nevyčítá. I když tvrdí, že se svým trenérem Toddem McLellanem se bavil maximálně dvakrát.

„Nemluvili jsme spolu příliš často. Todd je spíše trenér týmové taktiky. Možná jsme neměli takový vztah. Možná jsem to byl já, kdo byl příliš náročný a chtěl, aby mi někdo říkal, co mám dělat,“ přemítal.

A pokračoval: „Je to samozřejmě moje chyba, že to nefungovalo. Nemáte očekávat, že vám okolí pomůže získat sebevědomí, ale může vám pomoci. Snažil jsem se výzvu přijmout, ale celý rok jsem zůstával v šedé zóně. Necítil jsem se doma. Kluci mi pomáhali a já jsem chtěl, aby se to odblokovalo, ale prostě to nefungovalo.“

Pomohlo odvolání McLellana a povýšení asistenta Jima Hillera. Ve 34 zápasech pod ním nasbíral 20 bodů, zatímco v prvních 48 duelech jich měl 20. V pěti utkáních play-off proti Edmontonu však zůstal na bodu. „Jim mě znal lépe než Todd, protože jsme spolu častěji mluvili. Byl to závan čerstvého vzduchu pro celý tým.“

Ale na změnu názoru vedení už bylo zřejmě pozdě. „Rád se učím. Chci se zlepšovat. Pokud jste stejný člověk jako před pěti lety, nedělal jste věci pořádně. Díval jsem se na dokument o Michaelu Jordanovi. Vymýšlel si scénáře na základě toho, co o něm lidé říkali. Ale viděli jsme, co to udělalo s jeho kariérou. Dvakrát ji přerušil, protože to bylo náročné. Každý je jiný.“

Teď se ale v jeho knize otevírá nová kapitola. Rozzáří se pokaždé, když mluví o Capitals.

„Rozhovory s nimi jsem si užíval, nejen s trenérem, ale i s generálním manažerem Brianem MacLellanem. Tom Wilson mi pomohl najít dům. Capitals jsem sledoval od svého vstupu do ligy: město, arénu, v mládí jsem v televizi sledoval Alexe Ovečkina. A přemýšlel jsem o návratu na Východ. To všechno dohromady mi přineslo štěstí,“ zakončil.

