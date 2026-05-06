Neuvěřitelný Marner! V noci hattrickem několikrát přepsal historii

7. června 9:20David Zlomek
Tenhle zápas finále Stanley Cupu si bude hokejový svět pamatovat hodně dlouho. Třetí bitva mezi Vegas a Carolinou nabídla absolutní šílenství, které až v druhém prodloužení uťal domácí obránce Shea Theodore. A to proto, že Golden Knights trestuhodně prohospodařili čtyřgólový náskok. Veškerou pozornost si ale po zásluze ukradl muž, který během jediného večera roztrhal historické tabulky na cucky. Mitch Marner.
Devětadvacetiletý kanadský útočník proměnil druhou třetinu ve svou soukromou exhibici. Nejprve připravil gól pro Tomáše Hertla a pak spustil ofenzivní lavinu. Čistý hattrick nasázel za neuvěřitelných šest minut a deset sekund. Vymazal tím dosavadní finálové maximum legendárního Maurice Richarda z roku 1944.
Stal se teprve druhým hráčem dějin, který ve finále stihl čistý hattrick za jedinou třetinu. Se čtyřmi body za dvacet minut vyrovnal rekord z roku 1919 a s 29 body v play-off zlomil letitý zápis Franka Mahovlicha v počtu bodů získaných v první sezoně u nového týmu.
Na ledě působil jako zjevení, které nešlo zastavit. Když se ho po zápase novináři ptali, zda se ocitl v oné pověstné herní zóně, Marner neváhal a okamžitě vyzdvihl parťáky z útoku.
„Určitě ano. Naše formace odehrála skvělý zápas ve všech třetinách, vlastně ve všech pěti. Výborně jsme posouvali puky dopředu, vyhrávali osobní souboje u mantinelu a tvořili hru,“ pochvaloval si elitní útočník. „Celý večer jsme si vytvářeli šance. Spoluhráči mě dostávali do skvělých pozic a já měl to štěstí, že jsem je dokázal proměnit.“
Jenže přišel nepochopitelný zkrat. Vegas ve třetí třetině přestalo hrát a Carolina třemi údery během 39 sekund vstala z mrtvých. Marner mohl rodící se tragédii utnout, ale tváří v tvář selhal v samostatném úniku a následně i při trestném střílení. Dle svých slov za to mohlo i vyčerpání, Carolina navíc do brankoviště poslala místo Frederika Andersena čerstvého Brandona Bussiho.
„Už jsem byl dost vyčerpaný. I proto jsem si ani nevšiml, že soupeř vystřídal brankáře, a nezaregistroval jsem ani to, že nový gólman chytá na opačnou stranu,“ kroutil hlavou Marner. „Když už jsem jel na branku, honila se mi hlavou spousta myšlenek. Snažil jsem se zkrátka rychle vystřelit nebo něco vymyslet. Moje klička nebyla špatná, minul jsem jen o kousek. To se v hokeji občas stává.“
Zápas, který se z jasné partie proměnil v infarktový horor, nakonec pro arénu v Las Vegas dopadl dobře. Obrovskou úlevu cítil i vyšťavený hrdina, který s týmem dokázal ustát kritický moment na startu prodloužení.
„Byl to neuvěřitelně bláznivý zápas. Závěr základní hrací doby jsme si samozřejmě představovali úplně jinak,“ uzavřel Marner hodnocení historické noci. „Jsem ale obrovsky pyšný na to, jak tým na celou situaci zareagoval.“