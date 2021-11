Neuvěřitelná forma! Anaheim vévodí konferenci

Tohle čekal málokdo. Anaheim vstupoval do sezony v roli outsidera. Nikdo nečekal, že by mohl vůbec pomýšlet na play off. Je ale odehrána téměř pětina základní části a Ducks vévodí své konferenci. Ano, čtete správně. Do čela se dostali díky úterní výhře nad silným Washingtonem. A nebyla to ledajaká noc.

Pochopitelně by někdo mohl namítat, že druhý Edmonton má o dva odehrané zápasy méně, nicméně faktem je, že současná forma Anaheimu je úctyhodná i tak.

Osm výher v řadě, to už není náhoda.

Vypadá to, že tým je skvěle vyvážený. V brance vévodí John Gibson, který před sezonou uvedl, že má dost prohrávání a konečně by chtěl být také konkurenceschopný. Jeho přání se mu zatím plní.

V obraně najdeme zejména obrovsky perspektivního Jamieho Drysdala, jenž má letos sedm kanadských bodů. Kromě něj ale také jména, která jsou v NHL dlouho zavedená. Kevin Shattenkirk, Josh Manson, Hampus Lindholm či Cam Fowler, to všechno jsou zkušení borci, kteří mají i svou nespornou kvalitu.

V útoku se zaměřme na tři fenomény. Troy Terry, Trevor Zegras a Ryan Getzlaf.

Prvně jmenovaný letos ohromuje úplně všechny. A nevypadá to, že by měl přestávat. Proti Washingtonu už to byl patnáctý zápas po sobě, co získal alespoň bod. Čtyřiadvacetiletý útočník je momentálně čtvrtý v ligovém bodování.

Trevor Zegras je doslova budoucností organizace. Jeho ofenzivní talent se ozpěvuje už několik let a letos naplno ukazuje proč. Zatím má v probíhající sezoně šest branek a čtyři asistence, nicméně svůj potenciál naplno ukázal právě proti Capitals.

V tomto utkání vstřelil dvě branky, a to včetně vítězné v prodloužení. A ta stála za to. Ve středním pásmu k němu doskákal puk, kterého se ujal a s ním na holi oklamal dva bránící soupeře. Z levého kruhu pak vymetl vzdálenější roh branky. Úchvatný gól, po kterém následovala gólová oslava inspirovaná Jackem Hughesem. Zegras totiž svou hokejku hodil do publika.

„Řekl jsem mu, že jestli dám gól v prodloužení, udělám to taky,“ řekl mladík v pozápasovém rozhovoru. „Teď leží doma se zraněným ramenem, takže doufám, že jsem ho potěšil.“

Třetí zmíněný oslavil také velký úspěch. Díky asistenci v první třetině se totiž Ryan Getzlaf dostal na metu tisíce bodů v NHL.

„Ryan pro organizaci strašně moc znamená,“ uvedl k velkému milníku legendární Paul Kariya, jenž společně s Teemu Selannem utkání přihlíželi osobně. „Letos hraje fantasticky. Jde příkladem jako lídr. Navíc to nejsou jenom slova, kterými tým vede, jeho výkony na ledě jsou totiž taky úžasné.“

Aby toho nebylo málo, společně s Getzlafovou tisícovkou se oslavila ještě jedna. Výhra nad Capitals totiž byla tisící v historii Anaheimu.

