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NHL

Neustálé plivání na Vegas? Jen nám závidíte, vzkazuje šéf klubu

19. června 13:00

David Zlomek

Generální manažer Vegas Golden Knights Kelly McCrimmon má jednoduché vysvětlení pro to, proč je jeho klub napříč NHL tak často vnímán jako úhlavní ligový padouch. „Podle mě je to zkrátka žárlivost,“ vypálil v rozhovoru pro oficiální web ligy. „Lidé mají hrozný problém přiznat, že tu zkrátka odvádíme sakra dobrou práci.“

Zlatí rytíři nedávno postoupili už do svého třetího finále Stanley Cupu během úvodních devíti sezon v lize, přičemž po finálové účasti v zahajovacím ročníku a zisku poháru v roce 2023 letos padli s Carolinou Hurricanes v šesti zápasech.

Čísla mluví jasně v jejich prospěch. Od svého vstupu do NHL nevyhrálo Vegas žádný jiný tým více zápasů v play-off (76) a neovládl více sérií (15) než právě oni.

„Myslím, že lidé jen těžko dokážou vysvětlit, proč tolik vyhráváme,“ rýpl si McCrimmon. „Byli jsme ve finále v letech 2018, 2023 a 2026. Z toho jasně plyne, že šlo o tři naprosto odlišné kádry. Není to tak, že bychom tam postoupili třikrát za čtyři roky s tím, že by nám celou tu dobu zůstalo devadesát procent jednoho stejného jádra.“

Klub nicméně dlouhodobě přitahuje obrovské kontroverze svými nekompromisními hráčskými rošádami a častým využíváním listiny dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR). Obrovský poprask Vegas vzbudilo nedávno, když v samotném závěru ročníku nečekaně vyhodilo trenéra Bruce Cassidyho a následně mu navíc odepřelo možnost vyjednávat s ostatními kluby. McCrimmon ale ze své linie nehodlá slevit.

„Lidé sem chodí v první řadě proto, že se tu snažíme vyhrávat. Chtějí hrát za týmy, které mají ty nejvyšší ambice. V NHL je spousta hráčů v klubech, kterým sami vůbec nevěří, že mohou uspět. Tak to prostě vidím já a omlouvat se za to rozhodně nebudu,“ uzavřel rázně generální manažer.

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