Neuspokojivá forma a návrat českého beka. Kapanen byl nečekaně umístěn na waiver list

Pittsburgh Penguins se rozhodli k dost nečekanému kroku. Na tzv. waiver list umístili šestadvacetiletého útočníka Kasperiho Kapanena. Důvody k tomuto činu jsou podle sdělení vedení týmu dva. Na jedné straně jde o neuspokojivou formu samotného hráče, na straně druhé pak nutnost odeslat některého hokejistu z týmu pryč kvůli návratu českého obránce Jana Rutty. Pokud si Kapanena během 24 hodin žádný z týmů nevybere, poputuje na farmu do Wilkes-Barre/Scranton v AHL.

Od Pittsburghu se jedná o dost nečekaný a riskantní krok. Zajisté mohli do AHL poslat některého z hráčů, kteří mají dvoucestnou smlouvu a neriskovat, že o Kapanena bez náhrady přijdou. Na druhou stranu, s výkony finského útočníka nepanuje spokojenost a Pittsburghu by možná ani nevadilo, dle slov vedení, kdyby si Kapanena někdo z waivers vytáhnul...

„Myslím, že když tým nesplňuje očekávání, jako v poslední době náš tým, tak změna je nevyhnutelná,“ řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. „Tohle je prostě součást hokeje. 'Kappy' je opravdu talentovaný hráč. Do jisté míry je jeho špatná forma na nás všech, protože jsme nenašli způsob, jak maximalizovat jeho potenciál,“ podotkl na adresu šestadvacetiletého Fina, který v této sezoně naskočil do 43 zápasů, v nichž dal 7 branek a přidal 13 asistencí.

To je pro útočníka se smlouvou na 3,2 milionu dolarů ročně poměrně málo, pokud se nejedná o vyloženě defenzivního forvarda. A moc dobře to ví i generální manažer Ron Hextall, který poznamenal, že pokud si ho žádný z týmů nevytáhne k sobě, poputuje Kapanen na farmu. Kde snad nalezne ztracenou formu.

Právě Hextall s ním uzavřel v červenci dvouletou smlouvu na celkem 6,4 milionu dolarů. Viděl v něm velký potenciál. V sezoně 2020/21 zaznamenal ve 40 zápasech bilanci 11+19. Menším varováním ovšem mohl být minulý ročník, v němž v 79 utkáních dosáhl pouze na 11 gólů a 21 asistencí, tedy jen o dva kanadské body více. Možná i proto nedostal Kapanen přidáno a podepsal za stejnou průměrnou gáži, za kterou hrál i v předchozích třech sezonách.

„Myslím, že to bylo před dvěma lety, kdy měl 'Kappy' 30 bodů ve 40 zápasech a vypadalo to, že je pěkně dobrým hráčem,“ pojmenoval jej rovněž familiérně a zavzpomínal na jeho první sezonu v Penguins. „Loni to byl trochu špatný rok a měl jsem pocit, že se zase odrazí. Pořád má skoro půl bodu na zápas a myslím, že může být velmi produktivní. Tady to ale bohužel nefungovalo. Někdy musí být těžká rozhodnutí učiněna za pochodu,“ uvedl a rovněž naznačil, že kdyby o Kapanena Pittsburgh přišel, rozhodně by si vlasy netrhal.

Už samo o sobě nemohlo být pro Kapanena snadné, pokud hrál v takových podmínkách, kde se mu zrovna dvakrát nedůvěřuje. Nejspíš by si i on sám přál, aby po něm některý z týmů NHL sáhl a dostal se z Pittsburghu pryč.

Neuspokojivá forma ale není jediným důvodem, proč se Kapanen pakoval ze sestavy a zamířil na listinu nechtěných. Tím druhým, a rozhodně pozitivnějším pro české fanoušky, je plánované uschopnění Jana Rutty.

Český obránce byl posledních 15 zápasů na marodce a je pravděpodobné, že už v sobotu naskočí do utkání proti St. Louis. Vedení Pittsburghu mělo kádr plný a muselo rozhodnout, kdo půjde o patro níž. Volba pak padla na Fina.

„Museli jsme učinit těžké rozhodnutí, abychom dostali 'Rutse' zpět do sestavy,“ podotkl Hextall. „Nebylo to snadné. 'Kappy' je dobrý hráč, i když ne perfektní, ale to je málokdo. Přinesl do týmu kombinaci rychlosti a hokejových dovedností. Ale prostě to nefungovalo. Uvidíme, jak to bude,“ dodal.

A co sám Rutta? Ten se nemůže dočkat, až konečně zase naskočí na led k soutěžnímu utkání. „Hodně jsem odpočíval. Doufal jsem, že se vrátím o něco dříve a nejsem rád, že to čekání trvalo tak dlouho. Na zítřek se vážně těším,“ řekl český obránce.

