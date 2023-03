Nestíháš mítink, nehraješ. Drouin proseděl zápas na lavičce

Žádné výjimky, pravidla platí pro všechny. Před víkendovým zápasem zmeškal útočník Montrealu týmový mítink, za trest nehrál ani sekundu. Jasný trest a okamžitá odpověď trenéra Martina St. Louise na to, jak se zachovat, když někdo poruší řád.

Sedmadvacetiletý útočník v pátek přišel pozdě na týmový mítink. Neobjevil se na tréninku, tudíž se okamžitě vyrojily spekulace, co bude dál.

Naopak na sobotním rozbruslení se postavil do čtvrté lajny a vypadalo to, že hrát bude. Dokonce se vešel i do sestavy. Kdybyste si ale rozkliknuli čas na ledě z utkání proti Tampě Bay, svítily by u Drouina nuly.

Stal se prvním hráčem po téměř šesti letech, který z disciplinárních důvodů proseděl na lavičce celý zápas. Bez jediný sekundy na ledě. Na konci března 2017 potkal stejný osud Sama Reinharta.

„Přijít pozdě je neakceptovatelné,“ okomentoval situaci kapitán Montrealu Nick Suzuki. „Někdy se stanou věci, které neovlivníte, ale když jste pozdě, tak jste prostě pozdě. Trenér zavedl řád, který se musí dodržovat. A je jedno, koho se to týká.“

Drouin není žádný nováček, v lize je již několikátou sezonu, a tak dobře ví, co se smí a co ne. Jak ale Suzuki poznamenal, St. Louis se snaží nastolit v mladém týmu pořádek, což se týká i takovýchto nevybíravých řešení.

„Máme spolu skvělý vztah. Dost jsem ho poznal, má dobrou sezonu. Mám ho moc rád. Tím, jak zvládl tuhle situaci, si u mě získal velký respekt,“ uklidnil situaci legendární útočník. „Přetočíme list. V pondělí bude Jonathan zpátky a hodíme to za hlavu.“

St. Louis celou situaci zvládnul s grácií, což jen potvrzuje, proč je tak oblíbeným trenérem. Hráči Montrealu si několikrát pochvalovali, jak se k nim někdejší útočník Tampy Bay či NY Rangers chová a jaké má porozumění.

