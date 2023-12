Neštěstí pro Devils. Hamilton mimo hru až do jara. Otevírají se dveře pro Nemce

Nedobrou sezonu zažívají fanoušci New Jersey Devils. V minulém ročníku je jejich miláčci pořádně nalákali, v prvním kole play off vyřadili Rangers a prezentovali se dobrým hokejem. Teď měli být ještě lepší, opak je ale pravdou. Aby toho nebylo málo, až do jara se zranil klíčový obránce Dougie Hamilton.

Podle informací TSN a novináře Pierra LeBruna by měl Hamilton zůstat mimo hru až do play off poté, co se podrobil operaci natrženého prsního svalu. Toto zranění utrpěl koncem listopadu.

"Říkají sice, že bude mimo hru na dobu neurčitou a že nemají pevný časový plán, ale podle mých informací je pravděpodobně mimo hru až do play off, tedy do konce dubna nebo začátku května,“ řekl LeBrun v úterý v pořadu Insider Trading

Obrovská nepříjemnost, která s sebou alespoň nese úlevu. Devils to totiž umožňuje utratit 9 milionů dolarů, které se uvolnily díky tomu, že je obránce na listině dlouhodobě zraněných.

"Lepší než nic. Určitě by byli mnohem raději, kdyby měli v sestavě svého nejlepšího obránce," dodal novinář. „Ale prostor devíti milionů, to není vůbec málo. A to je záměr ze strany New Jersey Devils, na trhu budou pořádně agresivní, pokud se do uzávěrky přestupů zlepší v tabulce. Na trhu s obránci už si dávají záležet, ale potenciálně by mohli doplnit i brankáře. Mohli by přivést několik hráčů, kteří by za těch 9 milionů dolarů mohli pomoci.“

Zároveň by ale nemusel přijít vůbec nikdo. Slovenský obránce Šimon Nemec se totiž ve svých prvních zápasech jeví velmi dobře, navíc mu trenérský štáb dopřává poměrně velkou minutáž.

Jak bylo zmíněno, toto zatím rozhodně není sezona, ve které by Devils měli důvody k radosti. Čekali víc, což je zřejmé.

Generální manažer Tom Fitzgerald bude mít týden na zvážení případných výměn, protože v současné době platí zmrazení kádrů NHL, které potrvá do 27. prosince. New Jersey bude před prázdninovou přestávkou hostit ve čtvrtek Edmonton a v sobotu Detroit.

Share on Google+