Nešťastný mladík si vydupal trejd z Winnipegu, hrát bude za Pittsburgh

Pittsburgh a Winnipeg si vyměnili perspektivní útočníky, kteří by měli být připraveni na NHL. To k vidění úplně často není, nicméně Jets ve čtvrtek vyměnili Rutgera McGroartyho do Penguins za Braydena Yagera. Hned po výměně podepsali Tučňáci s McGroartym tříletou vstupní smlouvu.

McGroarty, který byl v draftu 2022 vybrán jako čtrnáctka a patřil k největším nadějím Jets, byl v minulé sezoně ve svém druhém ročníku na Michiganské univerzitě devátý mezi hráči NCAA s 52 body (16 gólů, 36 asistencí). Na juniorském mistrovství světa byl kapitánem Spojených států, kterým pomohl k zisku zlaté medaile.

Chtěl ale výš, hrát NHL. To mu ve Winnipegu zatím nebylo umožněno, což ho zranilo natolik, že v organizaci nechtěl dál působit a oznámil že chce pryč.

„Při této výměně jsme měli těžké rozhodování, protože si Braydena Yagera jako člověka i perspektivního hráče velmi vážíme,“ řekl generální manažer Penguins Kyle Dubas. „Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že možnost doplnit tým o Rutgera McGroartyho je nakonec v nejlepším zájmu Penguins. Disponuje kombinací šikovnosti, vůdčích schopností a soutěživosti, kterou Penguins potřebují k dosažení našich cílů. Těšíme se, až Rutgera a jeho rodinu přivítáme.“

Devatenáctiletého útočníka Yagera si Pittsburgh vybral jako čtrnáctého hráče draftu v roce 2023. V minulé sezoně nasbíral v 57 duelech v týmu Moose Jaw ve Western Hockey League 95 bodů (35 gólů a 60 asistencí). V pěti utkáních za Kanadu na MSJ zaznamenal pět bodů (dva góly a tři asistence).

„Jsme velmi rádi, že se Brayden stal členem naší organizace,“ řekl generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff. „Myslím si, že je to velmi talentovaný hráč, velmi dobrý na pozici centra, kde může zlepšit ostatní hráče kolem sebe. To jsme sledovali a pozorovali v průběhu jeho draftového roku a samozřejmě i v následných situacích při skautingu po něm. Samozřejmě nikdy nevíte, co se stane, a jen proto, že jste hráče nakonec nedraftovali, jste ho nepřestali sledovat. Takže naštěstí pro nás jsme se s Pittsburghem dokázali dohodnout.“

Yager podepsal 24. července s Penguins tříletou vstupní smlouvu a očekávalo se, že v tomto ročníku dostane šanci zahrát si v NHL.

„Nikdy bych nechtěl omezit možnost mladého hráče dostat se do týmu,“ řekl před výměnou asistent generálního manažera Penguins Jason Spezza. „Takže je na něm, jak se ukáže a jak bude hrát.“

Teď to Spezza budou moci sledovat ve Winnipegu.

Share on Google+