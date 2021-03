Nešťastná ikona Žraloků: Těžko koušu všechny ty porážky, přestup kvůli Stanley Cupu zvážím

Svou kariéru začínal v San Jose, a také ji tam chtěl zakončit. Dokonce kývl na ligové minimum, jen aby se mohl loni vrátit. Jenže Patrick Marleau dost možná ještě jednou svůj osudový klub opustí. Jako fantaskní představa totiž momentálně působí to, že by se Žraloky v této sezoně dokráčel ke Stanley Cupu. K poslední velké trofeji, po níž touží. A tak se nebrání výměně někam, kde by šance na zisk slavného poháru byly vyšší. "Sám od sebe o trejd usilovat nebudu. Na druhou stranu, pokud o mě bude nějaký klub stát, nabídku se vší vážností zvážím," pověděl pro The Athletic.

Je mu jednačtyřicet.

V NHL toho odehrál opravdu dost (1753 mačů), vždyť jen Gordie Howe a Mark Messier zvládli větší porci zápasů. Oba může Marleau ještě letos překonat. Jemu ale víc než o rekord jde o tu blyštivou trofej, na níž každoročně přibudou desítky jmen.

Howe i Messier tam ta svoje mají opakovaně. Marleau ani jednou. Nejblíže se Stanley Cupu dostal v roce 2016, finále s pittsburskými Penguins ale skončilo pro Žraloky hořce.

Stejnou příchuť má pro San Jose i současná sezona. "Všechny ty porážky se mi koušou těžko, měl jsem vysoká očekávání a ta se nenaplnila," říká Marleau na rovinu. Klub nemíří do play-off, ale do nevyhnutelné přestavby.

Kanadský veterán nezáří, za 30 zápasů stihl jen pět bodů. Takhle si to loni nemaloval, když podepsal roční smlouvu na 700 000 dolarů a vrátil se do San Jose. Myslel si, že kádr Sharks je dost silný na to, aby se probil do vyřazovacích bojů.

Jediný gól Patricka Marleaua v této sezoně:

"Mým cílem totiž dál zůstává zisk Stanley Cupu," opakuje. K tomu mu může pomoct už jen zázrak. A to na dvou frontách - buď neuvěřitelné vzchopení se San Jose po vzoru St. Louis Blues a jejich cesty z roku 2019, nebo trejd.

Kdo ale bude Marleaua, se vší úctou k němu, chtít? Plusem jsou zkušenosti a skromný kontrakt, mínusem chřadnoucí výkonnost i stále pozvolnější krok. Hraje průměrně pod 14 minut za utkání, tak nízký ice-time nikdy dřív neměl.

Marleau už v minulosti odešel ze San Jose do Toronta a také do Pittsburghu, klubu, jemuž v dětství přál. Zkusí štěstí jinde ještě jednou a bude platit otřepané "do třetice všeho dobrého"?

Přestupová uzávěrka se blíží, o budoucnosti legendy Žraloků bude jasno nejpozději 12. dubna.

