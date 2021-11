Nespokojený Toews. Nehraju dobře, říká

Chicago mělo vskutku bídný start do sezony. Mnozí Blackhawks označovali za tým, který by mohl zabojovat o play off a zatápět těm nejlepším. Opak je ale pravdou, Chicago se víceméně trápí a týmu rozhodně nepomohla aféra kolem Kyleho Beache. Víc se rozhodně čekalo i od kapitána Toewse.

Od Jonathana Toewse asi nikdo nečekal úplné zázraky. Celou minulou sezonu totiž zmeškal kvůli syndromu chronické imunitní odpovědi, který je znám i pod zkratkou CIRS.

Letos se však s velkou chutí vrátil, nicméně jeho výkony asi ještě nejsou tam, kde by měly být. Ostatně, říká to i on sám.

“Se svou hrou rozhodně nejsem spokojen,” cituje třiatřicetiletého centra deník Chicago Sun. “Musím dál pracovat a být trpělivý. Potřebuju všechno – mít víc energie, víc tempa a obecně být na ledě rychlejší.”

Z jeho slov jde poznat, že únava, která ho trápila na jaře, stále nezmizela. I když to neřekne na plno, je to znát z jeho slov i z výkonů.

Toewsovi se zatím v devatenácti utkáních nepodařilo vstřelit branku. Je to nejdelší série bez gólu, kterou v kariéře zažil. Naposledy se z gólu radoval ke konci srpna 2020, kdy skóroval proti Vegas v play off.

“Už je to nějaká doba, co jsem rozvlnil síť. Chybí mi to, góly mám rád,” prohodil po prohře proti Calgary. “Musím se dostávat do šancí, pracovat na tom. Vlastně už nevím, co k tomu víc říkat.”

Toewse alespoň může těšit, že není vůbec u hry. Na osmi gólech se totiž podílel asistencí, takže je vidět, že hokej rozhodně nezapomněl.

“S pukem na holi se cítím sebevědomě, na přihrávky si věřím. Přihrávky, které jdou mně, se mi ale nedaří využívat,” pokrčil rameny.

Zatím moc nefunguje ani spolupráce s Dominikem Kubalíkem. Ten v posledních třinácti zápasech nevstřelil ani jeden gól. Pozitivní není ani fakt, který říká, že se Kubalík ještě netrefil při rovnovážném počtu hráčů na ledě.

