Nesplněný sen! Přál jsem si hrát za Buffalo, vzpomíná Gretzky

V poslední době to byl jeden z nejvysmívanějších týmů ligy. Obraz Buffala Sabres se postupně začíná měnit, jde o tým, který má budoucnost, nicméně ještě nedávno kolem něj opravdu mnoho pozitivního nebylo. Mladší fanoušky tak v poslední době pořádně překvapil Wayne Gretzky.

Nejlepší hokejista historie Wayne Gretzky vyrůstal v Brantfordu v Ontariu. Pokud se vám nechtějí otevírat mapy, pak vězte, že toto město se nachází jen něco málo přes hodinu cesty od Toronta, téměř dvě hodiny od Buffala a tři hodiny od Detroitu.

Ani za jeden klub z těchto měst si Gretzky nezahrál, i když nejednou přiznal, že za Detroit si jednou chtěl zahrát, hlavně kvůli tomu, že tam působil jeho vzor Gordie Howe.

„Málem jsem tam šel, ale táta mi zavolal a řekl, že mi dá jednu radu. Řekl mi, že v Detroitu vždycky bude jen jeden Gordie Howe a že Detroit už je slavný i beze mě. Dodal, že tam nepotřebuju jít a ať zkusím něco jiného,“ vzpomínal Gretzky.

Nicméně kromě Detroitu ho může mrzet ještě Buffalo.

"Bylo zábavné je sledovat," řekl Gretzky pro The Athletic. "V té době byli Flyers tvrdým týmem. Sabres se snažili být jejich opakem. Táta mi vždycky říkal: 'Potřebujeme, aby byli Sabres úspěšní, protože potřebujeme, aby se do hokeje vrátily kličky a pohledné akce. Bude to dobré pro tebe a tvou kariéru.' Tak jsem se stal velkým fanouškem Sabres."

A dodal: "Vděčili za to Punchovi Imlachovi. Klub vystavěl. Draftoval Gilberta, získal Richarda Martina, získal Reneho Roberta, Jima Schoenfelda, Rogera Croziera a Tima Hortona. Dodnes si vzpomínám, jak jsem si říkal: 'Kéž bych jednou mohl obléknout dres Buffala'. Byli skvělí. A jako dítě si představujete spousty scénářů. To je na dětství to nejlepší, že sníte o věcech, které máte rádi."

Je zajímavé se nyní ohlédnout zpět a říct si, jaký vliv by asi měl Gretzky na Buffalo. Během Gretzkyho kariéry v NHL, která trvala od roku 1979 do roku 1999, se Sabres dostali do play off celkem 17krát a třikrát došli poměrně daleko. V sezóně 1998/99, která byla Gretzkyho poslední sezonou v NHL, se Sabres dokonce dostali do finále Stanley Cupu, ale v šestém zápase prohráli s Dallasem.

