Neskutečný start a nová osmiletá smlouva? Pinto řeší budoucnost

19. října 15:40Jakub Ťoupek
Do aktuální sezóny vstoupil Shane Pinto tou správnou nohou. Čtyřiadvacetiletý Američan v prvních 6 utkáních vstřelil hned 7 branek a vládne střeleckým tabulkám ligy. Ottawa si jeho výkony pochvaluje a nabídla mu nový osmiletý kontrakt. Finální slovo tak je na samotném hráči.
Ottawa učinila po skvělých výkonech významný krok v jednáních se Shanem Pintem. Elliotte Friedman ze Sportsnetu v pořadu „Saturday Headlines“ v rámci Hockey Night in Canada oznámil, že Sens nabídli mladému centru prodloužení smlouvy o 8 let. Dle jeho slov je však stále hodně věcí k dořešení.
„Neříkám, že je něco na spadnutí, a nemyslím si, že by se něco blížilo, ale věřím, že Senators chtěli ukázat, že to s jeho udržením myslí vážně,“ prozradil uznávaný insider.
Pinto je ve druhém roce své dvouleté smlouvy na 7,5 milionu dolarů a na konci sezóny se stane omezeným volným hráčem. Na začátku aktuální sezóny si ale říká o pořádný balík.
Čtyřiadvacetiletý útočník je při absenci Tkachuka novou útočnou hvězdou Senators. Po 6 zápasech vede Pinto ligu v počtu gólů se 7 přesnými zásahy a má také 1 asistenci. Tímto tempem útočí až na 100 bodovou hranici, ta je ale nejspíš nereálná.
Ottawa si amerického útočníka vybrala ve druhém kole draftu 2019. V 216 zápasech zaznamenal 115 bodů a v šesti zápasech play-off má na kontě jeden gól a jednu asistenci. Poté, co v posledních třech letech prokázal potenciál na 20 gólů, vypadá to, že je připravený na skutečný průlom.
Hodnota Pinta však přesahuje rámec pouhého bodového hodnocení. Trenér Travis Green mu pravidelně přiděluje nejtěžší obranné úkoly, včetně výrazných minut v početní nevýhodě. Ottawa tak s Tkachukem, Stützlem, Greigem a dalšími buduje velmi silnou generaci hráčů, kterou teprve čekají ty nejlepší výkony.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.