Neskutečné zprávy pokračují... Covid prý řádí i u Rusů

(EDMONTON, od našeho zpravodaje) Mistrovství světa do 20 let je v ohrožení. Máme na mysli – celé v ohrožení. Covid totiž údajně pronikl už i do ruské reprezentace, které má být zkontumován zápas se Slovenskem.

Informaci přinesl například ruský web RIA Novosti, později i expert kanadské televizní stanice TSN Bob McKenzie. Čeká se na potvrzení od Mezinárodní hokejové federace.

RUS forfeits today’s game vs SVK due to a positive Covid test. Goes into the books as a 1-0 SVK win. — Bobby Margarita (@TSNBobMcKenzie) December 29, 2021

Zdroje uvedly, že některý z členů ruského týmu měl pozitivní výsledek testu na covid-19. Celé mužstvo by tedy mělo jít do karantény a dnešní zápas, který měl odstartovat ve 22:30 českého času, by měli kontumačním výsledkem 1:0 vyhrát Slováci.

Stejný osud měla přitom utkání Spojených států se Švýcarskem a čerstvě i Česka s Finskem, za něž si tři body do tabulky připsali Švýcaři, respektive Finové.

To už znamená vážné ohrožení pro celý šampionát...

