Neskutečné! Makar si povodil obranu Chicaga a zaútočil na rekord Bobbyho Orra

V noci na 5. ledna zasypala coloradská Lavina led United Center a v čele s hvězdným elitním útokem zdolala trápící se Jestřáby. I přestože jsou oba celky v odlišných tabulkových vodách, tak se jednalo o vyrovnaný zápas, který dospěl až do prodloužení. Tam úřadoval mladý obránce Cale Makar a na malou chvíli si ukradl pozornost snad celého světa.

Třiadvacetiletý bek kroutí již svou čtvrtou sezónu v nejslavnější hokejové lize a stále nepřestává udivovat. Tentokrát to odneslo Chicago a Makar dokonce aspiruje na gól roku.

Zhruba v polovině nastaveného času nabral puk na čepel. Přes pravou stranu kluziště objel bránu a vybruslil až na levém kruhu. Tam pohledem vyzval spoluhráče na modré čáře, poté fantastickým manévrem odzbrojil bránícího protivníka a vyjel sám na bránu, kde celou akci vyšperkoval neuvěřitelným zakončením.

Coloradská osmička sice hraje na postu obránce, ale nyní ukázala dovednosti zkušeného útočníka a svým sólem rozvášnila celý stadion, který nevěřil svým očím. „Tenhle kluk je prostě špička ligy, elitní obránce planety,“ reagoval na prodloužení hlavní kouč Chicaga.

Žádná ze současných hokejových hvězd by se za tuto kličku nemusela stydět, ba naopak. Po zápase se na šikovného Kanaďana vyřítila vlna novinářů a celá pozornost se upřela jen na něj. Jenže mladý hrdina všechny překvapil. „Abych byl upřímný, měl jsem jen trochu štěstí,“ skromně okomentoval svůj gól, jako by o nic nešlo.

Přitom tento hokejista by skromný být vůbec nemusel. Před dvěma lety vyhrál Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezóny. Za posledních deset let je teprve druhým obráncem, kterému se to povedlo. Ve finálním souboji o prestižní ocenění svedl souboj s Quinnem Hughesem a Dominikem Kubalíkem. Tohle ale není ani zdaleka vše!

Tomuto talentovanému rodákovi z Calgary chyběla jen jedna jediná branka a mohl vyrovnat rekord Bobbyho Orra a Deva Elletta. Je teprve třetím obráncem v historii NHL, který v úvodních 25 utkáních dokázal nasázet 14 branek a více. To se povedlo pouze výše zmíněné dvojici, přičemž si oba legendární beci zapsali shodně po 15 trefách.

Cale Makar se tak v historickém žebříčku nachází na třetím místě. Tato událost nemá v novodobém hokeji obdoby, jelikož je jediným mužem na vrcholku statistiky, jenž tento milník dokázal překonat ve 21. století.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

