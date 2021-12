Neshání někdo gólmana? Chudobin drží Černého Petra, Dallas zkouší Rusa vyměnit

Ač je dlouholetá jednička Ben Bishop zraněná, vládne v brankovišti Dallasu přetlak. Pozici gólmana číslo 1 pro sebe uzmul Braden Holtby, jemuž se povedlo najít ztracenou formu a opět vítězí (a kvapem se blíží 300. výhře v kariéře). Záda mu kryje talentovaný Američan Jake Oettinger, z jehož statistik se tají dech. Na tribuně pak sedává Anton Chudobin, pětatřicetiletý veterán, co naposledy stál mezi třemi tyčemi před dvěma týdny a dostal sedm gólů. Právě on je "na odstřel".

Jsou to dva roky, co Chudobin jistil senzační jízdu Hvězd do finále Stanley Cupu.

Tehdy exceloval, jenže v další sezoně zůstal za očekáváními, přechytal jej Oettinger, a tak se generální manažer Jim Nill rozhodl přivést Holtbyho. Tah to byl riskantní, nicméně zatím se vyplácí do posledního centu.

Z Chudobina se stal přebytečný brankář bez oslňující perspektivy. V novém ročníku zasáhl jen do sedmi mačů, úspěšnost zákroků má 87,3 procenta a průměr 3.73 branky na zápas. Není divu, že u Stars dostávají přednost jiní.

Že by ale bylo na čase populárního "Dobbyho" nadobro odepsat?

Ne, šanci na nové adrese by si zasloužil. Vždyť ještě nedávno pravidelně zvládal lapit 93 procent střel soupeřů a o heroických výkonech v play-off už byla řeč. Rodák z Kazachstánu by mohl píchnout klubům, kde jsou na tom s gólmany na štíru.

Variantou by mohlo být Buffalo, kde se nikterak zářně uvedl Malcolm Subban. Kanadský brankář dostal při debutu šest branek, včetně krásné trefy v podání Martina Nečase. Dallas se Šavlemi už o Chudobinovi mluvil.

A rozhovory vedl GM Nill také s dalšími potencionálními zájemci. Povede se mu Chudobina udat? Překážkou může být poměrně štědrá smlouva, ročně totiž zatíží platový strop částkou 3.3 milionu dolarů. A to až do léta 2023.

Takový závazek si bude chtít vzít na hrb málokdo. Ale znáte to, zoufalá situace vyžaduje zoufalé řešení. A Sabres k ní nemají daleko. Momentálně je na buffalské marodce Dustin Tokarski, Craig Anderson i čerstvě získaný Subban.

Premiéra pro něj skončila v 50. minutě, led opouštěl za doprovodu zdravotníků. Jaké zranění jej souží, není přesně známo.

