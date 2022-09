Nervozita stoupá. Bez smlouvy nepřijedu, hlásí Robertson

V Dallasu bijí na poplach. Jednání s Jasonem Robertsonem se táhnou a začíná pěkně přituhovat. Mladý útočník totiž ohlásil, že bez smlouvy na tréninkový kemp prostě nepřijede. Sestava Stars by tak mohla dostat fatální zásah ještě před startem nového ročníku.

Robertsonova smlouva měla být přitom pro Dallas letní prioritou. Jakea Oettingera, svou brankářskou jedničku budoucnosti, podepsali s poměrně velkým předstihem, na první dobrou se tak mohlo zdát, že na dohodu s Robertsonem je času dost.

Čas ale utíkal jako voda a rázem je tu tréninkový kemp. A střelec jednačtyřiceti branek z minulé sezony nemá smlouvu. Třiadvacetiletý borec se tak rozhodl, že na kemp nepojede. Alespoň do té doby, než bude podepsáno.

„Je zklamaný, že tu s námi není. My také,“ uvedl Jim Nill, generální manažer Stars, ve středu. „Ještě nějaký čas máme. Přejeme si, aby sem dorazil co nejdříve to půjde.“

Ticho po pěšině totiž není. „V posledních pár týdnech pořád jednáme,“ potvrdil Nill. „Ale bohužel nepřijede. Jsme otevření jakékoliv délce smlouvy, ale víc bych nechtěl zmiňovat. Měli jsme dobré debaty. Je těžké, když někdo mešká kemp, takže doufáme, že se to rychle vyřeší.“

Když si Stars Robertsona vybírali v roce 2017 v druhém kole draftu, asi ani nedoufali, že z něj vyroste takový hráč. V třiadvaceti letech je jasnou ofenzivní jedničkou a ve 128 odehraných zápasech v základní části nastřádal 125 bodů.

Pokud Tyler Seguin s Jamiem Bennem alespoň trochu pozvednou své výkony a dobře se usadí nová posila Mason Marchment, je možné, že dopady případného chybějícího dílku v podobě Robertsona by nemusely být tak velké. Nicméně Robertson se bez nadsázky stal klíčovým hráčem, jeho absence bolí.

„V noci jsem ležel a koukal, byl jsem nadšený, že budu trénovat Jasona Robertsona. Ten tu ale není,“ dodal nový trenér Stars Pete DeBoer.

