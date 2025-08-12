Nerozhodnutý Tkachuk: Řezat či neřezat? To je, oč tu běží

12. srpna 15:00Jiří Lacina
Táta Keith se nedávno v rozhovoru pro ESPN rozpovídal, že s manželkou žijí sen. „Neexistuje nic lepšího než sledovat svoje děti, jak vynikají v tom, co milují.“ A těší ho víc než jen sportovní úspěchy. Podobně jako Jaroslav Holík kdysi cenil na synovi Robertovi celkový charakter, také Keith Tkachuk vyzdvihuje na synech chování mimo led.
„Dělají věci, které jsme je naučili, když vyrůstali. Respektují lidi kolem hokeje. Jsou velmi srdeční,“ říká Tkachuk starší.
Prostě raubíři na ledě, ale jinak slušně vychovaní chlapi.
Jestli tátu něco zlobí, pak zranění staršího Matthewa. Letos sice obhájil Stanley Cup a v play off byl opět velmi výrazný, šrámy ze sezóny si ale nese s sebou. Jak vyplynulo z čerstvých zpráv, Matthew Tkachuk se stále nerozhodl, zda řešit chirurgickou cestou potíže, které se s ním táhnou od 4 Nations.
Natržený adduktorový sval (vnitřní část stehna pod třísly) a kýla nejsou žádná legrace. Pokud by ale nakonec šel „pod kudlu“, znamenalo by to i několik měsíců pauzy.
„Jestliže půjdu na operaci, přijdu určitě o první dva možná tři měsíce sezóny,“ řekl Tkachuk v několik dnů starém rozhovoru. „Ale v tuto chvíli je to stále nerozhodnuté.“
Jakmile Panthers v červnu vyhráli svůj druhý Stanley Cup v řadě, Tkachuk potvrdil, že zranění utrpěl, když hrál za tým USA v únorovém turnaji 4 Nations. Vynechal posledních 25 zápasů základní části, načež se vrátil na play off. Tam nasbíral 23 bodů ve 23 zápasech a zařadil se mezi šestici útočníků Panthers, kteří nasbírali mezi 20-23 body.
Po sezóně si slíbil dát pár týdnů klidu a o operaci hovořil jako 50 na 50.
V úvahách pro příští sezónu je samozřejmě také olympiáda, kde by měli Matthew a Brady Tkachukovi patřit k tahounům národního výběru USA. „Už jen to, že jsou mezi prvními šesti vybranými, je úžasné,“ potěšilo tátu Keitha.
