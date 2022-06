Každý rok se u nás i za mořem vedou spory, zda dlouhá pauza postupujícím v play off škodí, prospívá anebo další výkony nijak neovlivňuje. V nepříjemné pozici je nyní Colorado. Edmonton vymetlo ve čtyřech zápasech a na další si počká ... minimálně týden, spíš víc.

Od roku 1987, kdy se play off od prvního kola hraje na čtyři vítězné zápasy, je rekordem jedenáctidenní čekačka na finálového soupeře. Tak dlouho byli mimo hru Boston Bruins v roce 2019 a Anaheim Ducks v roce 2003.

Bruins před třemi lety čelili dlouhé pauze simulovanými přípravné zápasy v plném tempu. „Snažíme se navodit zápasovou situaci, jdeme do haly a připravujeme se jako v hrací den. Probírali jsme hodně nápadů, nakonec jsme přišli s tímhle,“ vysvětloval tehdy novinářům Bruce Cassidy.

Boston nakonec ve finále prohrál. I když těsně v sedmém duelu. Stejně jako Anaheim s obřím Giguerem v brance v roce 2003. Také v sedmém.

Z devíti celků, které čekaly na svého soupeře pro finále déle než týden, jen dva týmy následně v sérii uspěly. V roce 1993 Montreal Canadiens a v roce 2012 Los Angeles Kings. Sedm jich padlo. Čtyři až v sedmém zápase. Nikdo neprohrál ve čtyřech. Jediný tým, který čekal osm nebo víc dnů a pak prohrál čtyři duely v řadě, bylo Las Vegas ve své úvodní sezóně 2017-18, které po úvodním triumfu s Washingtonem ztratilo druhý, třetí, čtvrtý i pátý zápas.

Pokud tedy chcete nějaký výstup, byť z nevelké množiny dat, podle analýzy serveru deadspin dlouhé čekání spíš neprospívá. Aspoň finalistům Stanley Cupu rozhodně ne.

Vidět to částečně bylo letos na Tampě Bay, která bleskově smetla Floridu a na soupeře z New Yorku pro finále konference čekala devět dnů. Jezdci skočili do série plní adrenalinu a první dva zápasy vyhráli, přestože Tampa s Vasilevskim v bráně nemívá ve zvyku prohrávat dvakrát po sobě.

Blesky nakonec vývoj série obrátily, už vedou 3:2, ale stálo je to hodně nervů.

Colorado už letos zažilo osmidenní pauzu, po rychlém vyřazení Nashvillu v úvodním kole. Vrátit se do tempa proti St. Louis zvládlo. Loni byl vývoj k oběma finalistům vcelku spravedlivý, Montreal postoupil do finále jen o den dřív než Tampa. Předloni měl Dallas pětidenní pauzu.

