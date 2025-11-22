Nepotřebujeme tě, zní z organizace Jets! Lambert si hledá nové angažmá

22. listopadu 9:49Jakub Ťoupek
Winnipeg udělil útočníkovi Bradu Lambertovi a jeho zástupcům povolení jednat s jinými týmy o možném trejdu. S touto zprávou přišel v pátečních nočních hodinách Frank Seravalli. Jednadvacetiletý Lambert odehrál v této sezóně za Jets čtyři zápasy, ve kterých zaznamenal jeden gól a strávil na ledě v průměru přes 9 minut za zápas.
Lambert se narodil ve Finsku kanadskému otci a finské matce a před příchodem do Severní Ameriky hrál ve své rodné zemi v rozvojových systémech HIFK, Lahti Pelicans a JYP Jyväskylä.
Před draftem byl považován většinou skautů na první pozice při výběru talentů v roce 2022. Ale po velmi složité sezóně 21/22, kdy vstřelil ve všech soutěžích za více než 60 utkání dohromady pouze 7 branek, se propadl seznamem až na 30. místo a padl do rukou Jets.
Svou první sezónu po draftu strávil v týmu Seattle Thunderbirds ve WHL, kde se dostal až do finále Memorial Cupu. Odehrál také 14 utkání na farmě. Do Manitoby se pak naplno vrátil na sezónu 23-24 a ve 64 zápasech zaznamenal úctyhodných 21 gólů a 55 bodů.
Ve své druhé kompletní profesionální sezóně v Severní Americe však Lambertova produktivita výrazně poklesla. Manitoba zvládla vyhrát pouze 25 utkání a ve své divizi skončila jednoznačně poslední. V 61 zápasech zaznamenal Lambert 35 bodů, což ho řadilo jen dva body za lídra týmu Masona Shawa se 37 body.
Od svého debutu v dresu Jets v sezóně 23-24 odehrál v nejlepší hokejové lize světa pouhých 10 utkání, ve kterých zaznamenal jeden gól a tři body. Nyní se však jeho dnům v organizaci blíží konec. Organizace mu totiž dala svolení hledat si nový tým.
Lambert je zjevně přesvědčen, že si zaslouží delší pobyt mezi nejlepšími, který mu ale Jets nejsou schopni v momentální pozici poskytnout. Několik týmu NHL momentálně postrádá druhého centra, což by měl být strop finského útočníka, zatím však tuto roli nedokázal potvrdit.
Ať už kvůli zranění nebo z jiného důvodu by dával trejd smysl do mnoha celků. Calgary Flames, Minnesota Wild, New Jersey Devils, Pittsburgh Penguins nebo Vancouver Canucks. Těmto týmům zoufale chybí centři a právě Lambert by mohl být pokusem, který by mohl vyjít.
Cena za mladého Fina by také neměla být příliš vysoká, rozhodně ne blízká té, za kterou jej Winnipeg pořídil. První kolo draftu, jenž na něj bylo použito, je mimo dosah, mohlo by se však jednat o trejd prospektů, nebo výběr v pozdějších kolech.
