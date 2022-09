Nepodceňujte nás, varuje lídr Habs. A těší se na Juraje

V NHL může porazit každý každého. Stokrát omílané klišé je někdy více pravdivé, jindy méně. Montreal v příští sezoně patří na horké kandidáty na vysoké příčky. Mluvíme však o těch draftových. Klub se nachází v přestavbě a výsledky se moc nečekají. S tím ale nechoďte na Nicka Suzukiho.

„Nemůžu se dočkat, až všem vytřeme zrak,“ řekl před pár dny montrealským novinářům. „Řekl bych, že nás lidi až moc odsuzují. Zrovna jsem se Seanem Monahanem mluvil o naší soupisce. Je hodně solidní, lidé nás podceňují. Ale to taky není špatně. Překvapíme, uvidíte.“

Právě zmiňovaný Monahan bude patřit mezi největší hvězdy týmu. V organizaci Flames, odkud přišel, zanechal velkou stopu. Nebýt zranění, možná by i býval zůstal. Takhle po něm sáhl Montreal a potvrdil tak povedené léto.

Kromě něj se totiž k týmu připojí třeba Kirby Dach, jednoho času tvář budoucnosti Chicaga, či další mladík Juraj Slafkovský. Zkušenosti pak přinesou Jevgenij Dadonov či bek Mike Matheson.

„Udělali jsme dost dobrých hráčů,“ myslí si Suzuki. „Taky jsme jich několik ztratili, s některými jsem byl opravdu blízký. Ale současný tým i směr, kterým míříme, je dost slibný.“

Slibná by také mohla být spolupráce s jedničkou draftu Jurajem Slafkovským. Tihle dva v lajně a k nim šikovný střelec Cole Caufield? Z toho by mohla být skvělá lajna po několik let!

„S Jurajem už spolu několik týdnů trénujeme,“ přiznal Suzuki. „Bylo fajn se s ním seznámit, je to super kluk, je s ním sranda. Na ledě je ještě větší, než jsem si myslel! Co mě zaujalo, tak že za každou cenu nestřílí. Moc rád rozjíždí akce a hledá spoluhráče. Dobře se doplňujeme.“

Ač je kanadskému útočníkovi pořád pouze třiadvacet let, roste z něj velký lídr. Už druhým rokem bude oblékat áčko na dresu. Navíc měl parádní možnost přiučit se od nejlepších. Řeč je o kouči Martinu St. Louisovi či personě Sheaovi Weberovi.

„Od něj jsem se toho naučil mraky,“ přitakal. „Když jsem přišel, vzal si mě pod křídla. Moc jsem se toho od něj naučil, dodnes jsme v kontaktu.“

