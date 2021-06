Neocenitelná pomoc obránců. Beci Vegas rozhodli první zápas

Golden Knights byli v zápase favority. Čekala se výhra, která také přišla. Už málokdo ale čekal, že o výhře rozhodnou svými ofenzivními schopnostmi obránci. Avšak stalo se, a ve Vegas tak slaví první triumf a s ním i důležitý krok k postupu.

Nemluvíme o jednom gólu a pár asistencích. Obránci Vegas zápasu naprosto dominovali a podepsali se pod tři ze čtyř vstřelených branek. Kromě toho získali šest ze dvanácti bodů a stříleli více než útočníci.

Poprvé od roku 1991 se tak stalo, že v zápase play off vstřelili branku tři různí obránci. Dnes to zvládli Shea Theodore, Alec Martinez a Nick Holden, před dvaceti lety se to povedlo v dresu Penguins Larrymu Murphymu, Paulu Stantonovi a Ulfovi Samuelssonovi.

„Podpora našich obránců v útoku je pro nás klíčová během celé sezony,“ uznal trenér vítězného celku Peter DeBoer.

Rytíře poslal do vedení Shea Theodore, který pak připravil druhý gól Alecu Martinezovi.

„Chtěl jsem střílet, ale zařval si dost důrazně. Byl úplně volný,“ pousmál se po zápase Theodore, který od svého příchodu do Vegas vstřelil v play off z obránců nejvíc gólů (12) a získal nejvíc bodů (45).

Skóre pak uzavřel svým druhým gólem ve dvou zápasech Nick Holden. Aktivitou však hýřili všichni obránci. Například Pietrangelo vystřelil hned sedmkrát, Holden s Theodorem třikrát.

„Hráli jsme opravdu dobře,“ dodal Theodore. „V obraně jsme si to hlídali tak, jak jsme měli. V útoku se nám pak dařilo taky, snažili jsme se dát gól. Nick (Holden) dal druhý ve dvou utkáních, to je super. Každý hráč tu hraje skvěle.“

Před Montrealem tak stojí jasný úkol. Zastavit obránce Vegas tak, aby generovali co nejméně nebezpečných situací.

„Mají fakt dobré obránce,“ uznal brankář Habs Carey Price. „Musíme přijít na to, jak jejich vliv na útok zmírnit.“

Devízou obránce by měla být pochopitelně ještě stále schopnost bránit. S tím ale také Golden Knights neměli problém. Jako obvykle totiž vynikali v blokování střel.

„Kluci celou sezonu odvádí skvělou práci. Blokují střely, starají se o dorážky a pomáhají mi v brankovišti,“ chválil své spoluhráče brankář Marc-Andre Fleury. „Jsou prostě vynikající.“

