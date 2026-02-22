Neoblomný Ovečkin. Já a pokračování? Pořád nevím!

21. února 11:30David Zlomek
Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin má před sebou možná vůbec poslední měsíce své bohaté kariéry. Aktuálně kroutí už svůj jednadvacátý ročník v NHL a zároveň mu běží poslední rok pětileté smlouvy, která mu zaručovala 47,5 milionu dolarů. Zda po jejím vypršení v prestižní lize nadobro skončí, to zatím neví ani sám legendární kanonýr.
Kapitán Washingtonu se zámořským novinářům svěřil, že finální verdikt během rozehrané sezony s největší pravděpodobností nepadne. „Ne, to ještě fakt nevím,“ reagoval na otázky ohledně své budoucnosti. „Musíme se nějak rozhodnout. Musíme si promluvit s rodinou, s majitel, s generálním manažerem, a pak se uvidí.“
Ačkoliv moskevský rodák letos stihl v devětapadesati zápasech posbírat solidních šestačtyřicet bodů za dvaadvacet branek a čtyřiadvacet asistencí, čímž svůj historický gólový účet posunul na těžko uvěřitelných 919 tref, jeho střelecká forma připomíná spíše jízdu na horské dráze. Před olympijskou přestávkou prožíval krizi, když se v posledních třinácti duelech trefil jen dvakrát a momentálně tahá nelichotivou šňůru pěti zápasů bez jediného gólu. Sám ale doufá, že herní pauza prospěje nejen jemu, ale celé zlomené kabině.
„Tady nejde o mě,“ dodal si elitní útočník. „Sami vidíte, že se asi všichni trochu trápili, protože loni jsme dávali třeba pět, šest gólů za zápas a šlo to samo. Teď je boj vůbec najít cestu k bráně a já doufám, že nám tahle přestávka pomůže a že budeme hrát mnohem líp.“
A začít hrát lépe opravdu musí, protože situace Capitals je špatná. Do konce základní části zbývá už jen třiadvacet zápasů a tým se se svými pětašedesáti body krčí mimo postupové pozice ve Východní konferenci. Na druhou divokou kartu a zároveň na poslední postupové místo v Metropolitní divizi ztrácejí čtyři body, takže manévrovací prostor pro jakékoliv další zaváhání je prakticky nulový.
Záchranářská mise odstartuje hned ve středu domácím zápasem proti Philadelphii. „Abychom se dostali do play-off, budeme muset vyhrát skoro každý zápas,“ dodal na závěr smířeně Ovečkin.
