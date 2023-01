Není Connor jako Connor. S McDavidem mě nesrovnávejte, říká Bedard

To srovnání se vyloženě nabízí a dává smysl. V lize by měl jednoho výjimečného Connora doplnit druhý. McDavid před několika lety musel čelit podobným očekáváním, které nyní stojí před Connorem Bedardem. Kapitán Edmontonu to zvládl bravurně. I proto nechce jeho mladší kolega o srovnání ani slyšet.

Přitom se nedá říct, že by nebylo oprávněné. Ba naopak. Kromě křestního jména je pojí skvělý přehled na ledě, tuna talentu nebo dominance v juniorských soutěžích.

Bedard v dresu Regina Pats září i po šampionátu, na kterém zaujal i fanoušky, kteří o něm do té doby neslyšeli. V Kanadě se na něj ale stojí fronty. A to doslova. Na zápasy Reginy totiž bývají pravidelně vyprodané stadiony.

Není se čemu divit, Bedard hraje o tři úrovně výš, což dokazuje i jeho šňůra 33 zápasů s alespoň jedním bodem. Tu natáhl i v neděli, kdy zazářil hattrickem, který byl už pátým v sezoně. Jen pro úplnost dodáme, že v této sezoně odehrál 34 utkání, v nich vstřelil 42 branek a 43 nahrával.

O srovnáních s těmi nejlepšími však nechce ani slyšet.

„Když mě někdo začne srovnávat třeba zrovna s McDavidem, tak se zarazím. Vždyť on má 700 bodů v nějakých 20 zápasech,“ řekl s úsměvem a notnou dávkou nadsázky. „Snažím se, aby mě takové řeči moc neovlivnily, ale je fajn vidět mé jméno spojováno s takovými hráči. Už jen zahrát si proti nim by byl splněný sen.“

Z jeho slov jde cítit velká skromnost a uvědomění. Dobře ví, jak kvalitní je, ovšem velkohubá vyjádření, to není nic pro něj.

„Pořád zbývá v sezoně spousta zápasů, ve kterých se musím prosadit, abych dokázal, že na NHL mám. Musím se zlepšovat každý den,“ dodal. „NHL je pro mě pořád něco vzdáleného. Pořád jsem jen fanouškem, který má dojem, že ti hráči tam ani nejsou lidé. Pořád mě čeká kupa práce. Doufám, že si tam jednou zahraju.“

