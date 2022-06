Nenápadný příslib: Tkachukův objev už je v NHL, přesto se musí rvát o důvěru

Když měříte něco málo přes metr sedmdesát, táhne vám na pětadvacet a v NHL jste neodehrál jediný zápas, šance na to, že jednou budete hokejovou hvězdou první kategorie, se rovná výhře v loterii. Ne však v případě Scotta Perunoviche. Někdejšího nejlepšího hráče NCAA scouti dlouho přehlíželi a úspěšného draftu se dočkal až na třetí pokus. V NHL se snaží už poněkolikáté přesvědčit pochybovače o tom, že výška může být jen číslo.

Každý rok si experti v zámoří zvolí hráče z univerzitní soutěže, který jim v průběhu sezony nejvíce padl do oka. Ten pak dostane individuální trofej Hobey Baker Award, jenž se do svého hodnotícího rámce snaží shrnout hokejistův charakter a projev při všech herních situacích. Není proto tak výjimečné, pokud ji vyhraje obránce.

Získat tento primát se v podstatě rovná přímé vstupence do NHL. Stačí si připomenout relativně nedávné vítěze – Cole Caufield, Cale Makar, Adam Gaudette, Will Butcher, Jimmy Vesey, Jack Eichel nebo Johnny Gaudreau. Při nejmenším Makar, Eichel a Gaudreau jsou hlavními hvězdami svých týmů, přičemž ani zbývající čtyřka nezahálí a své místo na hokejovém výslunní stále drží.

Nedraftovaný reprezentant

Za rok 2020 se k této partičce přidal Scott Perunovich, nenápadný chlapík z šestnáctitisícového městečka Hibbing. Než se k žádanému ocenění propracoval, už od svých 14 let poslouchal, jak ho bude v dalším progresu limitovat výška. Podle webu Elite prospects totiž měří pouze 178 centimetrů, některé další zdroje uvádějí ještě o tři centimetry méně. A i když se prototyp typického obránce mění a rozhodně již není žádoucí, aby představoval dvoumetrovou horu svalů bez schopnosti bruslit či rozehrát, tak titěrná postava se z hokejových měřítek skutečně vymyká.

„Už když jsem přecházel do dorostu, všichni mi říkali, že tam nebudu schopný se svou výškou fungovat. To samé jsem si poslechl při vstupu na střední školu, do juniorky i na univerzitní úrovni. Negativitu jsem přetransformoval v odhodlání,” vyprávěl Perunovich v minulosti webu BTS Hockey.

Na střední škole neměl s aklimatizací žádný problém, v průběhu dvou ročníku sehrál celkově 90 zápasů včetně play off a zaznamenal v nich obdivuhodných 165 bodů. Vysloužil si dokonce stáž na dva duely v dresu americké reprezentace do 18 let a po konci druhé sezony mohl poprvé nakouknout na draft. Jenže Hibbing nebyl zrovna nejznámějším rodištěm hokejových nadějí, a tak si Perunoviche vůbec nikdo nevšiml.

Své další kroky následně směřoval do celku Cedar Rapids RoughRiders z americké soutěže USHL. A divoká jízda to skutečně byla. Celkových 21 bodů z 56 partií se sice dalo překousnout, hrozivá hodnota -37 v kategorii pravdy už ale rozhodně ne. K diskutabilní výšce se tak přidal další otazník, manažeři mu laso do NHL nepředhodili ani tentokrát.

Snová univerzitní léta

Pak ale přišel přesun do NCAA na University of Minnesota-Duluth. „Po tom strašlivém roce mi univerzitní trenéři pomohli otočit stranu. Jsem jim za to velmi vděčný,” přiznal Perunovich pro The Hockey Writers.

V premiérové sezoně zahnal veškeré noční můry a došel s týmem pro celkové prvenství. Vysloužil si dokonce nominaci na juniorský šampionát, kde vstřelil svůj první gól v dresu americké reprezentace a pověsil na krk bronzovou medaili.

Okamžitě se dostal do užší diskuze ohledně Hobey Baker, jeho čas měl ale ještě teprve přijít. V dalším ročníku jeho bodová produkce přece jen klesla, to ale nezabránilo minnesotské univerzitě, aby navázala druhým ziskem titulu. Zlatý hattrick se nakonec dost možná nekonal pouze vinou koronaviru. Scott Perunovich i napotřetí v oblasti modré čáry dominoval a střádal jeden bod za druhým. Za 34 zápasů jich posbíral 40, a připsal tak své jméno na seznam držitelů Hobey Baker Award.

Zachránce Tkachuk

V té době už jeho práva drželi zástupci St. Louis Blues, kteří v jeho um uvěřili v polovině druhého kola draftu 2018. Konkrétně se o něj vášnivě zajímal legendární útočník Keith Tkachuk.

„Věděl, že má talent, a to už něco znamená. Viděl v něm hráče, kterého by si přál - obránce schopného rozehrávat kotouč s pořádným chtíčem po vítězství,” popsal Tkachukovu motivaci ředitel hráčského rozvoje Tim Taylor stránce The Duluth News Tribune. Premiérový kontrakt Perunovichovi přistál na stole ale až před startem minulého ročníku. Na rozkoukání měl Američan dva roky, v létě tak bude žadonit o prodloužení spolupráce. Na podceňování si ale zvykl.

„Je to rozdílový hráč, tím jsem si jistý,” říká jeho univerzitní kouč Scott Sandelin. „Dokáže převzít kontrolu nad celým utkáním. Na univerzitě zažil fantastickou poslední sezonu, ale totéž se dá říct o celém jeho vysokoškolském angažmá. Určitě si všechnu pozornost zaslouží.”

Letos už Scott Perunovich získal v základní části NHL alespoň 19 startů. Dosáhl na šest asistencí a v průběhu sedmi bitev v play off přidal další čtyři přesné nahrávky. Cesta mezi elitu tak pro něj rozhodně není definitivně uzamčená. Boj o důvěru zůstává jeho denním chlebem.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+