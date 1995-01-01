Nenápadný odchod. V Edmontonu na něm nenechali nit suchou, teď gólman končí

21. července 10:30David Zlomek
Jack Campbell definitivně pověsil betony na hřebík. Bývalý gólman Toronta Maple Leafs nebo Edmontonu Oilers ve čtyřiatřiceti letech oznámil konec profesionální kariéry. Místo dalšího boje o záchranu hokejového snu po nevydařených štacích a osobních problémech se rozhodl vydat úplně jiným směrem, stane se z něj kouč osobního rozvoje.
Své rozhodnutí oznámil v emotivním videu na Instagramu, kde poodhalil, že pod maskou usměvavého gólmana se skrývalo spoustu bolesti a psychického tlaku.
„Celý život jsem se honil za jediným snem, a tím byla NHL. Měl jsem to štěstí, že se mi to povedlo, odchytal jsem tam osm sezon a zachytal si i v All-Star Game. Upřímně, na papíře to vypadalo jako naprosto úžasný život,“ rozvyprávěl se Campbell. „Jsem za ty hokejové roky hrozně vděčný, ale spousta lidí už nevidí ty osobní bitvy, kterými jsem si během kariéry procházel. Neměl jsem nikoho, kdo by mě nutil udržovat si v životě nějaký zdravý balanc. Až před čtyřmi lety jsem našel svého mentálního kouče, který mi od základů změnil život.“
Campbellova kariéra připomínala jízdu na horské dráze. V roce 2010 si ho Dallas vybral už z celkové 11. pozice na draftu, ale trvalo roky, než se naplno prosadil. Vrchol zažil v dresu Toronta v ročníku 2021/22, kdy vychytal 31 výher s parádní úspěšností zákroků 91,4 %.
Tato fazóna mu v červenci 2022 vynesla životní pětiletou smlouvu s Edmontonem Oilers na 25 milionů dolarů. Tam ale tvrdě narazil. Tlak obřího kontraktu nezvládl, jeho výkony šly strmě dolů a po pouhých 41 odchytaných zápasech ho Olejáři vyplatili. Mrtvý prostor pod platovým stropem bude z tohoto kroku Edmonton mimochodem strašit až do sezony 2029/30.
Na podzim roku 2024 Campbell narazil na dno a nastoupil do asistenčního programu NHL/NHLPA, který pomáhá hráčům s psychickými problémy či závislostmi. Po návratu zkusil ještě štěstí na farmě Detroitu v Grand Rapids, kde odchytal 14 zápasů, ale v posledním ročníku už se na ledě neobjevil vůbec.
Nyní už má americký sympaťák o své budoucnosti jasno. Jeho novou životní kapitolou je role kouče. Sám velmi dobře ví, jak těžké je čelit obrovskému tlaku profesionálního sportu, a tyto nabyté zkušenosti chce nyní předávat dál.
„Zabalit to nebylo vůbec jednoduché. Hokej mi dal víc, než jsem si kdy dokázal představit. Ale v posledních letech mi došlo, že to, co mě naplňuje nejvíc, už není chytání puků. Je to snaha pomáhat lidem naplnit jejich potenciál a stát se tím, kým skutečně můžou být,“ vzkázal fanouškům.