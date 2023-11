Nenápadný lídr. Kotkaniemi vede bodování Hurricanes

Jesperi Kotkaniemi se postupně zvedá. Carolina do něj vložila velkou důvěru, kterou začíná pomalu splácet. Nebyla to přitom lehká cesta, jelikož jakožto na trojku draftu na něj bylo pohlíženo jako na jasného lídra týmu. Tím se nyní stává.

Kotkaniemi se se 13 body (6 gólů, 7 asistencí) v 15 zápasech dělí se Sebastianem Ahem o vedení v bodování Hurricanes.

To je přesně něco, co se od něj čekalo. Náznak toho, že by to v této sezoně mohlo jít, přitom přicházel již na konci té minulé. Ve druhé její polovině byl vidět, když v posledních 35 zápasech nasbíral 27 bodů (11 gólů, 16 asistencí), z toho 18 bodů (7 gólů, 11 asistencí) v posledních 22 zápasech.

"Myslím, že konec minulého ročníku mi dodal hodně sebevědomí, takže jsem cítil, že letos je start o něco snazší," přiznal Kotkaniemi. "Nejdůležitější je snažit se být konzistentní, nemít výkyvy. K tomu se snažím dopracovat."

V Montrealu, který ho draftoval, Kotkaniemi konzistenci nikdy nenašel. I proto Canadiens nechtěli dorovnat nabídkovou listinu od Caroliny, a tak se tehdy ještě teprve dvacetiletý Fin, objevil v Carolině jako centr čtvrté lajny s příjmem 6,1 milionu dolarů.

Nyní je ve druhém roce osmiletého kontraktu na 38,56 milionu dolarů a jako jejich centr číslo 2 za Sebastianem Ahem splňuje očekávání.

"Jako hráč dozrál," myslí si trenér Hurricanes Rod Brind'Amour. "Když přišel, byl to mladý kluk a ten růst mezi 19 a 22 lety je úžasný. Pochopil, v čem je silný a jak se hraje. Když se poprvé objevíte v NHL, nemáte o tom ani ponětí. Chce to hodně tréninků a pak na to začnete přicházet.“

Kde je tedy jeho místo? "Snažím se být efektivní kolem branky," řekl sám hráč. "To se mi daří. Snažím se v tom zlepšovat a udělat z toho svou přednost. Jsem celkem urostlý, takže to tělo musím využívat.

Jak se tedy ukazuje, všechno vyžaduje čas bez ohledu na to, kde na draftu jste vybráni. Chce to být trpělivý, čekat na příležitost, chopit se jí. A možná i změnit prostředí, aby se to podařilo, což všechno se v Kotkaniemiho případě stalo.

Stále je mu teprve 23 let, ale už má za sebou 334 zápasů v NHL a vypadá jako hráč, kterým měl být, když mu bylo 18 let a patřil mezi nejlepší naděje na světě. "Má ještě mnohem větší potenciál," dodal jeho spoluhráč Sebastian Aho. "Doufejme, že na něj rychle dosáhne. Čím rychleji, tím lépe. Nepochybuji o tom, že se mu to podaří."

