Nenápadný konec velké kariéry. Hornqvist končí s hokejem

Patnáct sezon, dva Stanley Cupy. A konec. Patric Hornqvist ve středu oznámil odchod do hokejového důchodu. Ve své době byl velmi výrazným jménem, nicméně jeho pověst v poslední době upadla. V šestatřiceti se tak rozhodnul skončit.

V minulé sezoně odehrál jen 22 zápasů za Floridu a získal tři body (1 gól a 2 asistence).

„Jsem v téhle bublině od doby, kdy jsem začal hrát jako dítě, hokej byl obrovskou součástí mého života, takže je to samozřejmě těžké rozhodnutí,“ řekl Hornqvist. „Bude to velký přechod, ale teď se cítím dobře, těším se na zbytek života. To je to nejdůležitější.“

Hornqvist hrál naposledy 3. prosince, kdy utrpěl druhý otřes mozku během jednoho měsíce.

„Teď se cítím dobře a doufám, že mám před sebou ještě mnoho krásných let,“ dodal Hornqvist. „A vzhledem k mé minulosti zranění nechci riskovat, že bych si v budoucnu ublížil."

Rodák ze švédské Sollentuny nasbíral v 901 zápasech NHL za Nashville, Pittsburgh a Floridu 543 bodů (264 gólů a 279 asistencí).

Hornqvist zaznamenal také 53 bodů (28 gólů a 25 asistencí) ve 106 zápasech play off, včetně vítězného gólu pro Penguins minutu a půl před koncem třetí třetiny šestého zápasu finále.

Ačkoli Hornqvist neodehrál zbytek minulé sezóny ani play off, byl důležitým hráčem, který se podílel na překvapivém postupu Panthers do finále. Pomáhal totiž všem kolem připravit se na nelítostné boje.

„Patric Hornqvist je pro nás velkým příběhem,“ řekl trenér Floridy Paul Maurice. „Je to tvrdý borec. Je pořád v posilovně. Sezona pro něj skončila, ale on zůstal.“

Hornqvist také dodal, že generální manažer Panthers Bill Zito ho chce v organizaci udržet.

„Člověka to samozřejmě potěší, rád bych pokračoval s hokejem,“ řekl. „Částečně je to o tom, že chci organizaci něco vrátit, a částečně o tom, že v tom kolotoči chci zůstat. Na světě není nic lepšího. Jaká to bude role, na to si musíme počkat, ale zatím budu působit ve Stockholmu, teď jsme se vrátili zpátky do Švédska. Pak počkáme a uvidíme, jak se budu cítit za pár let."

