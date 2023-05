Nenápadný kanonýr. Hintz táhne Dallas a vede bodování

Moc se o něm nemluví. Je ve stínu Leona Draisaitla či Matthewa Tkachuka. Nicméně právě Roope Hintz, útočník Dallasu, vládne společně s německým kolegou bodování play off. Pro Stars je naprosto stěžejní postavou, což potvrdil i v nočním zápase.

Šestadvacetiletý útočník se totiž na výhře podílel dvěma góly a asistencí. Dohromady to v 11 zápasech dělá 18 bodů (8+10), čímž dorovnal právě Leona Draisaitla.

„V tomto play off je prostě hokejovým monstrem, vždy se prosadí v těch nejdůležitějších chvílích,“ chválil svého svěřence trenér Stars Peter DeBoer. „Pátý zápas je v každé sérii kritický. On hned v prvních deseti minutách dal všem najevo, že je tady od toho, aby nás dotáhnul k výhře.“

Hintz v posledních dvou sezónách v útoku neskutečně rozkvetl. V minulé sezóně si vytvořil kariérní maxima v NHL v počtu gólů (37), asistencí (35) a bodů (72), v této sezóně pak své gólové maximum dorovnal a dosáhl nových nejlepších hodnot v počtu asistencí (38) a bodů (75).

„Myslím, že kdyby hrál třeba za Maple Leafs, tak by se o něm mluvilo úplně jinak. Nemyslím si ale, že by mu na tom záleželo. Je to skvělý hráč a celé tohle play off hraje neskutečně. Je naším nejlepším hráčem,“ nešetřil chválou ani gólman Dallasu Jake Oettinger.

Hintz je známý především jako velký rychlík, ale jeho dva čtvrteční góly ukázaly také jeho výborné střelecké schopnosti.

Před prvním gólem měl Hintz puk na hokejce jen zlomek vteřiny, než milimetrovou střelou propálil brankáře Philippa Grubauera. Druhý gól zase ukázal jeho trpělivost.

„Umí vlastně úplně všechno,“ dodal trefně útočník Joe Pavelski.

Souhlasil i Jason Robertson: „Má špičkové dovednosti. Není to poprvé, co jsme to viděli. Viděli jsme to v průběhu posledních sezon, dokáže udělat fakt cokoliv. Je to také střelec, ví, co má v takových situacích dělat. Má potřebný klid, rozvahu a také ohromně rychlou střelu.“

Hintz má v historii organizace nejvíce bodů po dvou kolech, stejně jako Brian Bellows, jemuž se to povedlo v roce 1991. Čtyřikrát se mu také podařilo získat tři a více bodů v jednom zápase, čímž se vyrovnal Bellowsovi (1991), Daveu Gagnerovi (1991) a Stevu Paynovi (1981).

