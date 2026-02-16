Německo schytalo od USA pětku, ale... Cesta do semifinále přes Slováky?

16. února 0:15Marek Hedbávný
Němečtí hokejisté v přímém souboji o vítězství ve skupině C vzdorovali Američanům pouze první třetinu, nakonec schytali debakl 1:5. Díky nejlepšímu skóre v minitabulce s Dány a Lotyši končí druzí, v osmifinále tedy půjdou na Francii a v případě postupu by je v dalším kole čekalo Slovensko.
Jen tři získané body a do toho nepříliš lichotivé skóre 7:10? Německo si přesto výská radostí, otevřela se mu papírově hratelná cesta do medailových bojů. V úterním osmifinále ho čeká Francie, v případném středečním čtvrtfinále potom – nutno dodat že o poznání odpočatější – Slovensko.
Američané, kteří po suverénním vítězství skončili po základní části druzí za Kanadou, sice do předkola nemusí, ve čtvrtfinále je ale s velkou pravděpodobností čeká našlapané Švédsko.
Se současnou formou se ale USA nemusí bát nikoho. Například kapitán Auston Matthews se na vyřazovací část naladil dvěma góly a jednou přihrávkou.
USA – NĚMECKO 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 20. Werenski (Matthews), 24. Matthews (M. Tkachuk, Q. Hughes), 38. Faber (M. Tkachuk, B. Tkachuk), 42. T. Thompson (D. Larkin), 47. Matthews (Sanderson, Hanifin) – 52. Stützle (Peterka).
Rozhodčí: Hribík (Česko), McCauley (Kanada) – Briganti, Murray (oba USA).
Vyloučení: 3:2.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 37:24.
Diváci: 11 497.
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Werenski, Sanderson, Hanifin – B. Tkachuk, Eichel, M. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – D. Larkin, T. Thompson, C. Keller – Miller, Nelson, J. Hughes – Trocheck. Trenér: Sullivan.
Německo: Franzreb – Wagner, Seider, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Draisaitl, Samanski, Tiffels – Stützle, Reichel, Peterka – Tuomie, Michaelis, Kahun – Rieder, Ehl, Sturm. Trenér: Kreis.
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|
USA
|3
|3
|0
|0
|0
|16:5
|
9
|2.
|Německo
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|3.
|Dánsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:11
|
3
|4.
|Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:12
|3
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
