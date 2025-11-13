NHL.cz na Facebooku

Nemec si podmaňuje defenzivní řady Devils!

13. listopadu 16:21

Jakub Ťoupek

Začátek sezóny mu příliš nevyšel, v posledních utkáních ale Šimon Nemec ukazuje svůj velký talent a splácí organizaci důvěru, kterou do něj vložila na draftu. Se čtyřmi brankami, osmi asistencemi a pěti plusovými body vládne statistikám obránců v nabitém kádru Devils.

Nezapomenutelný večer. Tak se dá popsat utkání z pohledu Šimona Nemce, který pomohl svému týmu porazit Chicago výrazným dílem. Poprvé v kariéře vstřelil hattrick a zapsal se do elitní společnosti k Ľubomíru Višňovskému a Zdenu Chárovi, kteří jako jediní slovenští obránci také vstřelili tři branky v jednom utkání.

Nemec se tak v sezoně zlepšil už na 12 bodů (4+8), což z něj dělá nejproduktivnějšího beka výborně hrajícího týmu Devils. Nejprve v 57. minutě svou druhou trefou v utkání zařídil důležité vyrovnání na 3:3 a výkon korunoval vítěznou akcí ze čtvrté minuty nastavení, kdy po nahrávce brankáře Markströma rozhodl o výsledku.

„Nikdy jsem nebyl střelcem ani hráčem, který by dával góly,“ řekl po utkání Nemec. „Takže ano, jsem za to rád. Ale samozřejmě je to skvělé vítězství celého týmu. Třikrát jsme prohrávali, a nakonec jsme vyhráli. To je dobré.“

Slovenský bek se stal také nejmladším obráncem, kterému se takové utkání povedlo, ze všech obránců s hattrickem je pak 10. nejmladší. Pouze třem Slovákům se také podařilo vstřelit tři branky v jednom utkání dříve, byli to Marián Gáborík, Juraj Slafkovský a Anton Šťastný.

Také se stal osmým obráncem v historii NHL, který završil hattrick v základní části sezóny gólem v prodloužení, a prvním od Jakoba Chychruna, kterému se to povedlo 4. dubna 2021. Jednadvacetiletý Nemec je nejmladším hráčem, který tohoto úspěchu dosáhl, a překonal tak Chychruna, jenž získal tento primát ve 23 letech a 4 dnech.

Slovenský obránce si tak po nepřesvědčivých výkonech podmaňuje obranu Devils a dostává se do role, do které ho Jersey draftovalo. Vedle Lukea Hughese a Dougieho Hamiltona tak roste další defenzivní hvězda.

