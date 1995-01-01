Nemec podepsal luxusní smlouvu s Calgary. Ročně vydělá 7,2 milionu dolarů

6. července 21:14Denisa Veselá
Slovenský obránce Šimon Nemec spojil svou budoucnost s Calgary Flames. Jen pár dní po výměně podepsal jako chráněný volný hráč lukrativní pětiletou smlouvu na více než 36 milionů dolarů a stane se jedním z klíčových pilířů defenzivy kanadského týmu.
Neuběhly ani dva týdny od chvíle, kdy byl slovenský hokejový klenot Šimon Nemec vyměněn z New Jersey do Calgary, a už má v kapse novou životní smlouvu. Generální manažer Flames Craig Conroy si tak mohl úspěšně odškrtnout jednu z nejdůležitějších položek na svém letním seznamu úkolů. Dvaadvacetiletý talentovaný obránce, který byl v roce 2022 draftován jako celková dvojka, se dohodl s kanadským klubem na pětiletém kontraktu v celkové hodnotě 36,25 milionu dolarů. V průměru si tak ročně přijde na skvělých 7,25 milionu dolarů.
Tato lukrativní částka z něj okamžitě dělá třetího nejlépe placeného hráče Flames pro nadcházející sezónu, přičemž v klubové tabulce platů zaostává pouze za hvězdným Jonathanem Huberdeauem a nadějným brankářem Dustinem Wolfem. Nová dlouhodobá smlouva pokryje Nemcovi hokejové roky až do konce sezóny 2030/2031.
Pro rodáka z Liptovského Mikuláše jde o zásadní kariérní milník a nový začátek. V New Jersey, kde strávil své úvodní roky v zámoří po draftu, se sice vyvíjel velmi slibně, ale v nesmírně nabité defenzivě Devils nedostával tolik prostoru, kolik by si pro svůj výkonnostní růst představoval. V uplynulé sezóně si přesto dokázal vytvořit nová osobní maxima, když v 68 zápasech základní části posbíral 26 bodů za 11 gólů a 15 asistencí. Celkem má v nejlepší lize světa na kontě již 155 startů.
Calgary na slovenského mladíka vsadilo obrovskou kartu, což jasně dokazuje i vysoká cena, kterou za něj 23. června obětovalo. Do New Jersey poslalo obránce Etienna Morina a hned tři cenné draftové volby, včetně dvou voleb v prvním kole. Spolu s Nemcem navíc Flames získali ruského útočníka Maxima Cyplakova.
V novém působišti navíc nebude jediným hráčem zpod Tater, v kabině Plamenů se totiž rýsuje silná slovenská stopa. „Martin Pospíšil a Sam Honzek jsou moji skvělí kamarádi. Byli to první lidé, kterým jsem psal, že jdu do Calgary. Všichni jsme nadšení, že si zahrajeme spolu,“ sdělil obránce hned po výměně do Kanady.
Při vyjednávání o výši platu posloužily oběma stranám jako ideální srovnání nedávné kontrakty divizních rivalů. Los Angeles podepsalo Brandta Clarka za 7,4 milionu ročně a Anaheim si pojistil Pavla Minťukova za 7,2 milionu dolarů. Nemcův kontrakt do této struktury dokonale zapadá. Flames mohou kolem slovenského beka postavit zcela novou obranu a Nemec má nyní jedinečnou příležitost ukázat, že roli defenzivního lídra zvládne.