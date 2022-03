Nemám křišťálovou kouli, říká nashvillský manažer. Forsberga se pokouší udržet

David Poile, dlouholetý generální manažer Predátorů, měl pro zámořské novináře dvě sdělení. To zásadní znělo: "Nesnažím se Filipa Forsberga vyměnit, ale podepsat s ním novou smlouvu." To druhé bylo lapidární, s nádechem humoru. "Nevlastním křišťálovou kouli," prohodil na téma, kdy se Nashville se svou největší ofenzivní hvězdou dohodne. Vyjednávání běží, obě strany mají o uzavření kontraktu zájem, ale "ještě k tomu zkrátka nedošlo."

Bude se Forsberg stěhovat?

To je záležitost, o které se v posledních dnech hodně mluví. Objevily se spekulace, že se Poile snaží se 27 góly nejlepšího střelce Preds vytrejdovat. Sám funkcionář zvěsti nyní rozprášil.

"Musel jsem na ty řeči reagovat. Filip ale dobře ví, že jsem jeho služby nikde nenabízel," podotkl.

Fanoušky navíc ujistil, že pracuje na novém paktu pro sedmadvacetiletého Švéda, který je hlavní palebnou silou mužstva, ať už mu zrovna připravuje šance Roman Josi, Mikael Granlund nebo kdokoliv jiný.

Forsbergovi běží poslední rok z šestileté smlouvy na 36 milionů dolarů, od další sezony by si měl výrazně polepšit.

Známý novinář Elliotte Friedman uvádí, že se roční stropová zátěž má při Forsbergově případném setrvání v Nashvillu jasné mantinely. Bude vyšší než osm milionů dolarů a nižší než 9,059 milionu dolarů.

Proč?

Osm milionů berou Matt Duchene s Ryanem Johansenem, vyšší ze zmíněných částek pak kapitán Josi.

Samozřejmě, Forsberg se může na penězích zaseknout. A chtít víc. Tvrdohlavě a neústupně. V tu chvíli by výměna přicházela do úvahy, byla by na stole. Teď je ovšem pro Poileho krajním, posledním řešením.

Forsberg by byl žádaným artiklem, o to žádná. Hraje v životní formě, v kariéře nikdy nesbíral víc bodů na zápas než teď (1.13). Padá mu to tam, hraje s chutí. Zatím v rytmu country.

