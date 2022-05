Nemá v NHL smlouvu, přesto odjel reprezentovat. Dominik Simon promluvil o těžké sezóně

„Už tě nechceme“ – věta, kterou nechce slyšet žádný hokejista, už vůbec ne v NHL. Dominik Simon se ale v lednu musel stěhovat z Pittsburghu do Anaheimu a nyní je jak bez play-off, tak bez smlouvy na další sezónu. I přesto se ale sbalil a přiletěl do Stockholmu na probíhající Švédské hokejové hry.

Vypadáte značně unavený, měl jste náročnou cestu nebo vás trápí časový posun?

Časový posun mě určitě trápí, teď je tam teprve brzy ráno (rozhovor proběhl ve 13 hodin českého času). Let byl trochu delší, ale v pohodě.

Jak bylo náročné se sem dostat?

Bylo to náročnější. Všechno zabalit, něco poslat napřed do Česka. Navíc jsem neletěl z Ameriky do Prahy, ale rovnou sem.

Vy už jste si jedno balení letos vyzkoušel v přestupním období, tak už jste věděl, do čeho jdete?

No (úsměv). To bylo určitě více narychlo. Hlavně více nečekané, na tohle se dalo lépe připravit.

Měl jste indicie, že by ta výměna mohla přijít?

Neměl. Upřímně jsem to ani sám nečekal.

Teď jste v NHL bez smlouvy, zvažoval jste, jestli sem jet nebo zůstat?

Je pravda, že většinou, když jste bez smlouvy, tak chcete zůstat v Americe a snažíte se nezranit. Ale pro mě je reprezentace vždycky čest a nechtěl jsem ji odmítnout. Vůbec jsem nad tím neváhal.

Chtěl byste zůstat v Anaheimu? Tým má slibnou budoucnost, je tam plno mladých hráčů…

Ano, bylo mi tam fajn. Dostával jsem dost prostoru na ledě, je tam hezké počasí, mladý tým, takže je tam fajn a rád bych tam zůstal.

Dohrála i farma, lanaříte Lukáše Dostála, aby sem přijel?

Upřímně ani nevím, že už dohráli. Vůbec jsme se nebavili.

Jak moc mrzí, že teď nejste s Pittsburghem a nehrajete play-off?

Každého hráče by to mrzelo. Pár zápasů v play-off jsem odehrál, je to neskutečná atmosféra a je to to, pro co celou sezónu bojujete. V Anaheimu to play-off už bylo daleko, takže tam to bylo o něčem jiném.

