Nelíbí se vám formát play-off? Smůla, NHL nic měnit nehodlá

7. května 13:00David Zlomek
Komisař NHL Gary Bettman si v těchto dnech užívá chvíle, které by mu mohl závidět leckterý šéf profesionální sportovní ligy. Když se ve středu odpoledne objevil v populární show bývalého hráče NFL Pata McAfeeho, nepřišel jen zdvořilostně debatovat, ale přinesl s sebou čísla, která vyrážejí dech. První kolo letošního play-off se totiž v USA stalo historicky nejsledovanějším v dějinách, čímž NHL korunovala už tak silnou základní část.
„V USA bylo první kolo play-off NHL nejsledovanějším v historii,“ pochlubil se Bettman v živém vysílání na ESPN a dodal, že celá tato vlna zájmu není náhodná: „Je to všechno o tom, jak dobrý hokej se hraje.“ Podle komisaře je tento boom výsledkem souběhu několika faktorů, které hokej v zámoří katapultovaly do popředí zájmu.
Kromě samotné kvality hry Bettman vyzdvihl i úspěšné marketingové projekty, jako je oceňovaný dokumentární seriál HBO Heated Rivalry nebo očekávání spojená s návratem nejlepších hráčů světa na olympijské hry v roce 2026.
Právě tato euforie z rekordních čísel však Bettmanovi slouží jako nejsilnější zbraň proti neutichající kritice formátu vyřazovacích bojů. Když se ho moderátoři zeptali, zda liga neuvažuje o návratu ke klasickému nasazování týmů podle pořadí v konferenci (systém 1-8), komisařova odpověď byla nekompromisní.
„Někteří lidé ten nápad mají, já osobně ne,“ prohlásil Bettman rezolutně. „To, co máme teď, funguje mimořádně dobře z pohledu rivalit, které se vyvíjejí, i z pohledu napínavých bitev o divoké karty. Naše základní část graduje až do úplného konce pro prakticky všechny kluby.“
Bettman se v diskusi opíral o stabilitu současného divizního systému, který v lize funguje od roku 2014. Zdůraznil, že současný model generuje delší a intenzivnější série, což dokládá i fakt, že šest z osmi letošních soubojů v prvním kole dospělo minimálně k šestému zápasu. Bettman je přesvědčen, že kritika systému je často jen hledáním chyb tam, kde nejsou.
„Dává nám to senzační první kolo. Pravděpodobně nejlepší první kolo play-off v jakémkoliv sportu. Díky tomuto formátu získáváme více zápasů a delší série,“ vysvětlil komisař. „Vždycky si můžete v konkrétním roce vybrat určité situace a říct: ‚Tenhle rok bych chtěl, aby to bylo jinak.‘ Ale pokud se podíváte na celkový objem práce, který naše play-off dlouhodobě reprezentuje, to, co máme teď, funguje mimořádně dobře.“