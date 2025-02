Nekonečná sága pokračuje. Ducks čekali na Zegrasovy body, ty nepřišly

Třiadvacetiletý Trevor Zegras je jedním z nejdiskutovanějších jmen na přestupovém trhu. Anaheim Ducks o jeho výměně přemýšlejí už dva roky, a přestože si svého talentovaného útočníka stále cení, nebrání se nabídkám. Jak se blíží uzávěrka přestupů, možnost Zegrasova odchodu nabírá na obrátkách.

Zegras je známý svou kreativitou a schopností tvořit hru, což potvrdil ve dvou sezónách po sobě, kdy překonal hranici 60 bodů.

Jenže minulý rok ho přibrzdila zranění, kvůli nimž odehrál pouze 31 zápasů s bilancí 6+9. Ducks věřili, že letos se vrátí ve velkém stylu, ale realita je jiná – po stejném počtu odehraných zápasů má na kontě opět jen 15 bodů.

„Chtěli vidět, že jeho čísla půjdou nahoru, protože by to pomohlo i při jednáních o jeho výměně,“ řekl insider David Pagnotta ve středečním pořadu The Latest na The Fourth Period. „Jenže k tomu zatím nedošlo, což situaci Anaheimu trochu komplikuje.“

Ducks se podle všeho nechtějí Zegrase zbavit za každou cenu. Stále ho považují za hráče s velkou hodnotou, ale zároveň jsou ochotni jednat, pokud by jim jeho výměna přinesla potřebné posílení jinde – a tím je podle všeho obrana.

„Stále naslouchají nabídkám,“ potvrdil Pagnotta. „Neznamená to, že ho nutně chtějí vyměnit, ale pokud by dostali něco, co jim dává smysl, určitě se tomu nebrání. A pokud ne teď, pak se k tomu vrátíme v létě.“

Ducks momentálně budují mladý a konkurenceschopný tým a otázkou je, zda v něm Zegras ještě má místo. Jeho dovednosti nejsou sporné, ale pokud v něm Anaheim nevidí budoucí tvář týmu, mohl by skončit jinde.

