Někdejší kanadský supertalent na scéně. Kdo půjde po Hartovi?

Carter Hart se po 21 měsících vrací do hry a hokejový svět se dívá, kam jeho kroky povedou. Sedmadvacetiletý brankář, který byl spolu s dalšími čtyřmi hráči zproštěn obvinění ze sexuálního napadení, je nyní oficiálně volným hráčem a podle zdrojů NHL si má do 1. října vybrat svůj nový tým.
Hart nehrál od 20. ledna 2024, kdy ještě chytal za Philadelphii Flyers. Krátce poté si vzal neomezené volno, následovalo obvinění a dlouhé soudní řízení. Soudkyně Maria Carroccia v červenci vynesla osvobozující verdikt a NHL ve čtvrtek dala Hartovi zelenou k návratu. „Chování hráčů zdaleka neodpovídalo hodnotám a standardům ligy,“ uvedla sice NHL ve svém prohlášení, ale cestu zpět jim nezablokovala.
Hart má v NHL odchytáno 227 zápasů a jeho kariérní úspěšnost 90,6 % je stále nad ligovým průměrem. Právě proto o něj je mezi kluby velký zájem. Podle zdrojů z ligy hledá Hart tým, který mu dá dostatek startů a šanci vyhrávat. Návrat do Philadelphie je prakticky vyloučen a očekává se, že zamíří do USA, což smetá ze stolu spekulace o Edmontonu, kde by se podle fanoušků mohl stát spásou brankoviště Oilers.
Hart by měl podepsat dvou až tříletý kontrakt, který mu umožní případné prodloužení už v létě 2026. Než se vrátí do branky, čeká ho měsíc tréninku a zřejmě několik startů na farmě v AHL, aby se dostal zpět do zápasového rytmu.
Zbývající volní gólmani na trhu – Ilja Samsonov a James Reimer – nenabízí takovou perspektivu jako Hart. Ideální destinací pro něj bude silný tým s volným místem v brankovišti, který má reálnou šanci na úspěch. Pokud se podaří vše dotáhnout, fanoušci by ho měli vidět v NHL akci už na začátku prosince.
