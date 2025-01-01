NHL.cz na Facebooku

NHL

Někdejší kanadský supertalent na scéně. Kdo půjde po Hartovi?

15. září 9:24

David Zlomek

Carter Hart se po 21 měsících vrací do hry a hokejový svět se dívá, kam jeho kroky povedou. Sedmadvacetiletý brankář, který byl spolu s dalšími čtyřmi hráči zproštěn obvinění ze sexuálního napadení, je nyní oficiálně volným hráčem a podle zdrojů NHL si má do 1. října vybrat svůj nový tým.

Hart nehrál od 20. ledna 2024, kdy ještě chytal za Philadelphii Flyers. Krátce poté si vzal neomezené volno, následovalo obvinění a dlouhé soudní řízení. Soudkyně Maria Carroccia v červenci vynesla osvobozující verdikt a NHL ve čtvrtek dala Hartovi zelenou k návratu. „Chování hráčů zdaleka neodpovídalo hodnotám a standardům ligy,“ uvedla sice NHL ve svém prohlášení, ale cestu zpět jim nezablokovala.

Hart má v NHL odchytáno 227 zápasů a jeho kariérní úspěšnost 90,6 % je stále nad ligovým průměrem. Právě proto o něj je mezi kluby velký zájem. Podle zdrojů z ligy hledá Hart tým, který mu dá dostatek startů a šanci vyhrávat. Návrat do Philadelphie je prakticky vyloučen a očekává se, že zamíří do USA, což smetá ze stolu spekulace o Edmontonu, kde by se podle fanoušků mohl stát spásou brankoviště Oilers.

Hart by měl podepsat dvou až tříletý kontrakt, který mu umožní případné prodloužení už v létě 2026. Než se vrátí do branky, čeká ho měsíc tréninku a zřejmě několik startů na farmě v AHL, aby se dostal zpět do zápasového rytmu.

Zbývající volní gólmani na trhu – Ilja Samsonov a James Reimer – nenabízí takovou perspektivu jako Hart. Ideální destinací pro něj bude silný tým s volným místem v brankovišti, který má reálnou šanci na úspěch. Pokud se podaří vše dotáhnout, fanoušci by ho měli vidět v NHL akci už na začátku prosince.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

DeBoer o kritice Oettingera: Vinu za naši prohru nenese jen jeden hráč. Měl jsem to říct jasněji

16. září 11:00

Capitals a Red Wings odhalili nové dresy: Washington křičí, Detroit slaví sto let

16. září 9:30

Mladíci na kempech! Západní konference: Základna v Utahu, nebo skvělý Benák

15. září 19:30

VIDEO: Vlastenec! Krutý návrat pro českého gólmana, trenér tasil náramné gesto

15. září 17:30

nhl.cz doporučuje

Zámořskou optikou: Pastrňák udělá 115 bodů. A jak vidí další Čechy experti Hockey News?

15. září 15:00

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

Preview: Carolina oživila kádr. Přinese to úspěch v play-off?

5. září 17:40

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.