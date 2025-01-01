Největší smlouva v dějinách Kačerů! Verbeek už není strýček Skrblík, odměnil Gudasova parťáka

3. října 14:00Tomáš Zatloukal
Pat Verbeek povolil stavidla a poté, co anaheimský GM nadělil lukrativní kontrakt Masonu McTavishovi, podepsal také Jacksona LaComba. Kapitánova parťáka z obranného páru a hlavně nejzásadnějšího beka pro budoucnost Ducks. LaCombe si dohromady přijde dokonce na víc než McTavish (63 milionů dolarů), svůj autogram připojil pod největší pakt v klubových dějinách! Vyinkasuje celkem 72 milionů. Ročně si přijde na devět, stejně jako Luke Hughes, jehož dohoda s New Jersey nejspíš pomohla prolomit ledy.
Být to otázka v hospodském kvízu, nejspíš by nepohořel snad jedině skalní fanoušek Kačerů.
Padala by jména jako Paul Kariya, Teemu Selänne, Corey Perry, Jean-Sebastien Giguere nebo Ryan Getzlaf. Zkrátka klubových ikon. Nebo byste snad tipli, že nejštědřejší smlouvu v anaheimské historii dostal právě LaCombe?
Je dobré si tohohle Američana dobře zapamatovat.
Má za sebou průlomovou sezonu, kterou strávil často po boku českého lídra Radka Gudase. Mentora. Nasázel 14 gólů, celkem zapsal 43 bodů. Zaujal nejen produktivitou, umí i bránit. A tak mnozí označují Verbeekův krok za zdařilý.
Ano, jde o rekordní kontrakt, ale v kontextu celé ligy nepůsobí jako nějaký do očí bijící přestřel.
Obzvlášť když se zaměříte na stropovou zátěž, respektive průměrnou roční gáži. V té LaCombe nový primát u Ducks nestanovil, Karya, Perry i Getzlaf brali ročně víc.
Devět milionů ve srovnání se zbytkem NHL? Je to snad příliš za klubového zadáka číslo 1? A pro nejvytěžovanějšího hráče?
Stejné peníze dostal i nejmladší z Hughesů, obecně měřítko dost posunul Kirill Kaprizov, když podepsal před pár dny za téměř dvojnásobný cap hit.
Anaheim si navíc, na rozdíl od Devils v Hughesově případě, užije LaComba ještě sezonu za šesticifernou stropovou zátěž. Běží mu totiž poslední rok nováčkovského paktu s ročním průměrem 925 000 dolarů.
LaCombe je pro Ducks klíčový, nepostradatelný.
Průměrně odehrál během 75 mačů v předešlém ročníku 22 minut a 18 sekund, nikdo toho v kabině, samozřejmě z "polařů", neodkroutil na ledě tolik. A to do budoucna dostane takřka jistě ještě větší prostor.
Kalifornský klub ho draftoval v roce 2019, do NHL naskočil ovšem až po čtyřech letech na minnesotské univerzitě.
Verbeek na něm nešetřil, povedlo se mu zdárně dotáhnout i vyjednávání s McTavishem, obojím si zdárně vylepšuje image. Z mnoha stran slyšel výtky vůči tomu, jak si počínal s Travisem Zegrasem a Jamiem Drysdalem,
To už jsou ale ozvěny minulosti. Ducks se těší na světlé zítřky. A v Anaheimu mají nejeden důvod k optimismu. Po loňském zlepšení o 21 bodů by rádi v tomhle trendu pokračovali.
S čerstvě podepsanými plejery, jejichž role bude stěžejní.
