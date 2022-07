Největší naděje draftu 2016 à la škatulata, hejbejte se!

Před šesti lety se 54. draft do NHL uskutečnil v Buffalu. Z mnoha pohledů však příliš úspěšný nebyl. Ať už se jedná o pohled týmů, největších talentů, nebo ten ryze český. Jméno prvního českého hokejisty bylo totiž vyřčeno až ve druhém kole. O tomto neslavném výběru talentů by se dala pronést známá fráze – kámen nezůstal na kameni.

Jednička vyšla na jedničku

Prvním, kdo se v prvním kole zvedl ze své židle, byl americký útočník Auston Matthews, jenž dodnes úspěšně válčí za Maple Leafs, které si jej tehdy vybralo. Kanadskému celku se sice v play off nedaří předvádět výkony jako v základní části, nicméně z pohledu Matthewse se zatím jednalo o úspěšné sezóny. Za 407 zápasů v základní části si připsal bilanci 259+198. V poslední sezóně se dokonce stal nejlepším střelcem celé soutěže.

Dvojka trojkou a trojka dvojkou

Druhou volbu mělo vedení Jets, které se do své organizace rozhodlo přivést Patrika Laineho. Třetí výběr padl na Blue Jackets, kteří sáhli po Pierre-Luc Duboisovi. O obou se toho v posledních letech napsalo mnohé, a tak z jejich nespokojenosti pramenilo vcelku logické řešení – výměna. Oba jsou sice nadstandardními hráči NHL, avšak u takto vysoko postavených hráčů na draftu je ideální představa setrvání ve svém prvním klubu co možná nejdéle, avšak to nebyl případ těchto dvou.

Šedý průměr

Následovalo finské duo. Jako čtvrtý vyšel vstříc pódiu Jesse Puljujärvi, který v Edmontonu rozhodně spokojen není. Nedostává tolik prostoru, kolik by si představoval, a tak si dokonce na dvě sezóny odskočil do nejvyšší finské soutěže. Na stranu druhou je třeba říct, že jeho produktivita není kdovíjaká. Nyní je jeho setrvání u Olejářů nejisté.

Olli Juolevi svůj potenciál nedokázal zúročit vůbec. Do této chvíle si v základní části NHL připsal jen 41 startů, ve kterých nasbíral jen 3 kanadské body a zápornou bilanci -2. Své působiště měnil už dvakrát.

Úspěšné volby

Za zdařilý výběr by se dala označit následující dvě jména. Jako šestý v pořadí mířil do Calgary Matthew Tkachuk, který u Flames odehrál šest velmi dobrých sezón. Jeho následující působení u Flames je však nejasné, jelikož se na povrch dostávají informace, že by rád své působiště změnil.

Také Clayton Keller svého zaměstnavatele rozhodně nezklamal. U Kojotů má za sebou sedm sezón, ve kterých převážně patřil k těm úplně nejlepším hráčům tamního klubu. Smlouvu v Arizoně má podepsanou až do roku 2028.

Pánové, přes palubu!

Osmičku, devítku a desítku tehdejšího draftu spojuje jeden společný jmenovatel. Alexander Nylander, Michail Sergačjov i Tyson Jost už nepatří klubům, kterými byli tito tři hokejisté draftování. První zmíněný bude příští sezónu působit u Tučňáků, druhý před pár dny podepsal dlouholetou smlouvu s Blesky a třetí v letošní sezóně opustil Colorado, které následně vyhrálo Stanley Cup. Z této trojice si výraznější jméno v NHL do této chvíle udělal pouze ruský zadák ve službách Lightning.

Přehled draftu v roce 2016

1. Auston Matthews Toronto

2. Patrik Laine Winnipeg -> Columbus

3. Pierre-Luc Dubois Columbus -> Winnipeg

4. Jesse Puljujärvi Edmonton

5. Olli Juolevi Vancouver -> Florida -> Detroit

6. Matthew Tkachuk Calgary

7. Clayton Keller Arizona

8. Alexander Nylander Buffalo -> Chicago -> Pittsburgh

9. Michail Sergačjov Montreal -> Tampa

10. Tyson Jost Colorado -> Minnesota

…

37. Libor Hájek Tampa -> NY Rangers

