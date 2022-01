Největší mráz v historii, deset gólů a výhra St. Louis! Winter Classic bavil

Dnes v noci proběhl dlouho očekávaný zápas pod otevřeným nebem a nabídl hokejovým příznivcům všechno, co sliboval. Duel pod širým nebem mezi Minnesotou a St. Louis byl obrovským zážitkem pro necelých 39 tisíc fanoušků, i když většina z nich nakonec nemusela být spokojená, protože přestřelku ovládli Blues. Nuda to ale rozhodně nebyla, navíc bylo překonáno několik rekordů NHL.

Pojďme se prvně zaměřit na samotné utkání. To poměrně dlouho nabízelo vyrovnaný vývoj, tedy pouze do druhé periody. Tam Blues nasázeli neuvěřitelných pět branek, čímž stanovili nový rekord. Žádný tým totiž v utkání pod širým nebem nikdy nevstřelil pět branek během jedné třetiny. Největší měrou se na tom podílel Jordan Kyrou, který dva góly sám vsítil a ještě zapsal dvě asistence. Stal se tak první hvězdou duelu.

„Je to neuvěřitelné. Kdykoliv hrajete Winter Classic, je to prostě cool. Jako malé dítě jsem vždycky snil o tom, že si Winter Classic zahraju,“ stručně popisoval své pocity nejlepší hráč zápasu.

St. Louis tak po druhé části vedlo 6:2 a vypadalo to na hotové utkání. Wild se však ještě chopili slova, díky čemuž vyrovnali rekord. V poslední třetině totiž dvakrát skórovali, čímž zaokrouhlili počet gólů v zápase na deset. Tolik branek v utkání pod širým nebem padlo před tímto střetnutím jenom dvakrát v historii. To ale Minnesotě stejně může být jedno, jelikož na vysněné body nedosáhla.

Kromě vyrovnání rekordu je tu ale další nový rekord. Při zahajovacím buly se totiž naměřil největší mráz v historii, ručička teploměru se nakonec zastavila na -21°C. Dřívější rekord platil z roku 2003, kdy se konalo Heritage Classic, kterého se účastnili Edmonton a Montreal. Tam organizátoři naměřili o tři stupně více, avšak hráči na ledě toto asi příliš neřešili, protože prostě pořád byla opravdu velká kosa.

Kvůli tomu se samozřejmě muselo změnit několik hokejových tradic. Hráči se samozřejmě nemohli občerstvovat vodou, protože ta by zmrzla. Ve svých lahvích tak měli připravený kuřecí vývar, který si ohřívali zejména o přestávkách.

V takové zimě samozřejmě muselo být všechno vyhřívané. Střídačky, trestné lavice, dokonce i led, aby splňoval parametry NHL. Všichni hráči navíc museli být navlečeni v termoprádle, hojně využívali nákrčníky, Cam Talbot dokonce chytal s kulichem. NHL tak doslova splynula s přírodou.

„Už jsem několik takových zápasů sledoval a všichni vždycky říkali, že do toho jde tolik práce. Být toho součástí je určitě úžasný pocit, ale můžeme děkovat zejména organizátorům. Všichni si ceníme práce, kterou odvedli, díky čemuž to byla opravdu zábavná zkušenost. Vidět tolik fanoušků fandit, do toho ještě ohňostroje. Byla to prostě šílená show, kterou si už navždy budeme pamatovat,“ hledal slova chvály brankář St. Louis.

Minnesota tak svůj první Winter Classic moc dobře nezvládla. Poslední dobou se jí však vůbec nedaří, navíc k poslednímu utkání nastoupila 20. prosince, což také nese podíl viny. Naopak St. Louis asi bude chtít hrávat pod širým nebem častěji, jelikož v něm zvítězilo i podruhé. V roce 2017 při své premiérové účasti porazilo Chicago 4:1.

Smutné pocity v nás ale vyvolával souběžně hraný duel mezi Torontem a Ottawou. Zatímco na Target Field dorazilo 38 619 diváků, v Torontu nemohl být žádný fanoušek. Kanada tak opět omezuje sportovní utkání a my můžeme jenom doufat, že se to nezavede v celé soutěži. Bez fandů to totiž není to pravé ořechové, jak se dokonale ukázalo na Winter Classic 2022.

