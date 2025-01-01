NHL.cz na Facebooku

Největší kontrakt v dějinách NHL. Wild počítají s obřím balíkem pro Kaprizova

4. září 16:15

Tomáš Zatloukal

Chtějí udržet Kirilla Kaprizova prakticky za každou cenu. Vědí, že jejich konkurenceschopnost a ambice padají s přítomností ruského forvarda na ledové ploše. Wild jsou na něm bytostně závislí, za vše mluví fakt, že až na jedinou výjimku Kaprizov v každé své sezoně v NHL zabodoval v hlasování o Hartově trofeji, nejprestižnějším individuálním ocenění udělovaném za základní část. A tak je vlastník klubu Craig Leopold ochotný za jeho služby utrácet. Rekordně.

Leopold nedá na Kaprizova dopustit.

Chápe, co za poklad v osmadvacetileté superstar má. Do veřejného prostoru o ní pronáší výhradně slova plná obdivu a respektu.

Nejinak tomu bylo při rozhovoru pro The Athletic.

"Na světě není lepší lidské bytosti, osobnosti ani hokejisty, než je Kirill." K jednání o nové smlouvě přistupuje americký miliardář velmi optimisticky a vstřícně, až velkoryse.

"Myslím, že to bude dobrý rozhovor, který povedeme. Těším se na něj. Výsledkem bude velký pakt, možná ten vůbec největší v dějinách NHL."

Rekord drží Alex Ovečkin se smlouvou z roku 2008, kdy podepisoval na 13 let za 124 milionů dolarů. Nejvyšší stropovou zátěží se pak může pochlubit Leon Draisaitl, u jeho stávající dohody s edmontonskými Olejáři činí 14 milionů dolarů.

Kaprizov jistojistě nepřekoná Ovečkinovu délku, ale velmi pravděpodobně se stane rekordmanem v celkové sumě i cap hitu.

Leopold už loni odrazoval potenciální zájemce o "Kirilla the Thrilla" hláškou: "Nikdo mu nenabídne víc než my. Ať už se bavíme o penězích, nebo letech."

Teď se nechal slyšet, že se podle něj obě strany brzy dohodnou. "Podle mého soudu nejsme od toho momentu," říká s dodatkem, že Kaprizov zbožňuje město i zamlouvá se mu směr, kudy klub kráčí.

Za pár týdnů vstoupí do závěrečné sezony své aktuální smlouvy na 9 milionů dolarů ročně.

Jeho nový průměrný roční výdělek bude "na beton" osmiciferný. Mluví se až o 16 milionech.

