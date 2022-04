Nejúdernější Predátor v dějinách? Ani Forsberg, ani Kariya, trůn patří Josimu!

Mohli byste tvrdit, že klub, kde vládne produktivitě obránce, má bídné útočníky. Jenže v Nashvillu to neplatí, Predátoři disponují báječnými forvardy v čele s Filipem Forsbergem, Mattem Duchenem či Mikaelem Granlundem. V kabině s nimi ovšem sedává skromný, snad až nenápadný Švýcar, co má skutečně vytříbené ofenzivní instinkty. Lehkost, s jakou loví góly a asistence, je ohromující. A také rekordní! Jeho 87 bodů je nejvíc, co kdy kdo v barvách Preds za sezonu nastřádal.

Roman Josi je nefalšovanou superhvězdou.

Svou extratřídu ukázal naposledy proti ottawským Sens, když se podílel na všech třech gólech Nashvillu a zlepšil se už na 87 bodů! Překonal tak klubový rekord Paula Kariyi (85) v počtu bodů za sezonu. A to má ještě spoustu mačů k dobru.

Je fascinující, že na Josiho zkrátka v Tennessee nikdo nemá ani teď, ani historicky. A to s šavlozubým tygrem na prsou hrál i další fenomén Peter Forsberg. Nebo výteční borci jako David Legwand, Jason Arnott, J-P Dumont či Steve Sullivan.

"Paul by neuvěřitelný hokejista, jeden z těch, které jsem sledoval jako kluk. Bavíme se tu o členu Síně slávy, o úžasném plejerovi, takže je tak trochu k neuvěření, že jsem jeho rekord překonal," prohodil obdivně Josi o Kariyovi.

Jako tradičně své úspěchy snižoval. "Víte, já tenhle tým zbožňuju. Kluci hrají výborně a já díky nim sbírám spoustu nahrávek zadarmo. To platí i o přesilovkách," míní. Jenže podobné uvažování není na místě, jednatřicetiletý machr exceluje.

V březnu zapsal nejvíc bodů v celé lize! Ani Connor McDavid, ani Auston Matthews, ani Leon Draisatil si nevedli líp.

"Roman je dominantní při hře s pukem, dokáže ovládnout celé kluziště," smeká před ním jiný hvězdný Predátor Ryan Johansen. Suverénní herní projev i fantastické statistiky (v bodech je Josi v celé lize devátý) z něj dělají favorita na Norris Trophy.

Vždyť má báječně našlápnuto k tomu, aby jako šestý bek pokořil magickou stovku. Už jeho současných 87 bodů je nejlepším výkonem od devadesátých let, od zlaté éry Briana Leetche. "Je to všechno týmová práce," odráží poklony Josi. Jiný už nebude.

Kouč John Hynes si myslí, že pokora a pracovitost dělají z Josiho tak výjimečného hokejistu. A příkladného kapitána. A také nejúdernějšího Predátora v nashvillské historii.

